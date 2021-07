Austritt aus Istanbul Konvention: Protest der türkischen Frauen

Istanbul: Mitten im Getümmel sitzt am 1. Juli 2021 auf einer kleinen Bank Hanim Candan mit ihrer Freundin, die Kopftuch trägt. Der 63-jährige Hanim Candan selbst hat das traditionell kurdische weiße Tuch locker über den Kopf gelegt, die grauen Haare schauen drunter vor. Vor dem Gesicht eine lila Maske. Dazu hat sie ein Blümchenkleid an, die Handtasche auf dem Schoß, die Hände darüber verschränkt. "Wir wollen, dass die Istanbul-Konvention umgesetzt wird. Frauen sollen frei sein, sie sollen nachts ohne Angst ausgehen können. Wir wollen frei sein. Frauen sollen nicht ermordet werden", sagt Candan.

Erdogan gegen Normalisierung von Homosexualität

Auch Erdal ist zur Demo gekommen. Der 30-Jährige hat Angst, weil er homosexuell ist: "Der Austritt trifft mich auch. Er ermutigt vor allem gewaltbereite Männer und gibt ihnen quasi einen Freibrief. All die Morde an Transen oder die Beleidigungen, die man sich täglich anhören muss. Ich kämpfe hier um meine Existenz, um mein Dasein." Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Rückzug aus der Istanbul-Konvention schon im März, als er ihn bekannt gegeben hatte, damit begründet, dass sie von Leuten missbraucht würde, um Homosexualität zu normalisieren.

Inzwischen ist davon keine Rede mehr. Erdogan argumentiert anders: "Seitdem wir die Regierung übernommen haben, hat der Kampf gegen Gewalt gegenüber Frauen für uns immer Priorität gehabt. In der letzten Zeit versuchen einige Kreise den Ausstieg aus der Istanbul Konvention, der seit 1. Juli offiziell gilt, als Rückschritt im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen darzustellen. Dabei hat unser Kampf weder mit der Istanbul-Konvention angefangen, noch wird er durch den Ausstieg enden."

Istanbul-Konvention - von 45 Staaten unterzeichnet

Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der in Istanbul unterzeichnet wurde und daher oft verkürzt "Istanbul-Konvention" genannt wird. Der Vertrag schafft verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt. Er trat 2014 in Kraft. 45 Staaten haben den Vertrag unterzeichnet. Deutschland hat ihn 2017 ratifiziert. Es ist weltweit die zweite Konvention zum Schutz von Frauen gegen Gewalt, die rechtlich bindend ist.

Erdogan verweist in seiner Rede in Ankara darauf, dass die Türkei schon ein effektives, nationales Gesetz gegen Gewalt an Frauen habe. Das unterscheide nicht zwischen Religion, Geschlecht oder Rasse. Kein Wort zur sexuellen Orientierung. Die LGBTI+-Szene sieht sich schutzlos an den Pranger gestellt.

Unter die vielen lila Flaggen bei der Demo als Zeichen für die Frauenbewegung haben sich deshalb auch viele Regenbogenfahnen gemischt, die Farben stehen für die schwul-lesbische Szene. Sie wollen zeigen: Wir halten zusammen. "Wir werden uns nicht beugen", rufen sie teilweise voller Wut und Verzweiflung, und: "Euer System soll untergehen! Frauen sollen leben!"

Polizisten stoppen Demonstrantinnen

Eigentlich sollte die Demonstration über die ganz große Einkaufsstraße im Zentrum von Istanbul ziehen. Aber ein massives Polizeiaufgebot stoppt sie. Die 46-jährige Derya hält sich am Ende des Protestzuges, wo die Stimmung ausgelassen ist. Sie sagt:

"Klar haben wir Angst, aber wir wissen, wenn wir uns fürchten und verstecken, können wir nichts verändern. Im Gegenteil: Man würde es uns immer schwerer machen. Das zeichnet sich ab. Schon vor dem Austritt aus der Konvention hat es ein regelrechtes Frauen-Massaker gegeben. Was erst jetzt? Wir brauchen in diesem Land eine Zukunftsperspektive. So kann’s nicht weitergehen." Derya

Auch bekannte türkische Frauen wie die Fernsehmoderatorin und Journalistin Banu Güven meldeten sich auf Social Media zu Wort. Sie twitterte: "Wir werden nicht still sein, wir werden uns nicht fürchten, wir werden uns nicht unterordnen."