Tschernobyl-Jahrestag: Warnung vor Atom-Gefahren

Heute vor 36 Jahren hat sich die Atomkatastrophe von Tschernobyl ereignet. Das führte zur bisher größten Katastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft. Auch weite Teile Bayerns wurden in der Folge kontaminiert. Umweltverbände nehmen den Jahrestag zum Anlass, vor der weiteren Nutzung der Atomkraft zu warnen - auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

Ein Experiment gerät außer Kontrolle

Nach einem außer Kontrolle geratenen Experiment der Betreiber explodierte am 26. April 1986 Block vier im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl. Mit dem Wind kamen radioaktive Teilchen auch bis nach Bayern. Cäsium-137 zum Beispiel belastete für längere Zeit die Nahrungsmittel und Getreide, aber auch Milch, weil das Weidegras kontaminiert war.

Wild und Pilze weiterhin teils hoch belastet

Die meisten Nahrungsmittel, etwa heimisches Gemüse, sind wieder völlig unbedenklich. Bei Pilzen und Wild sieht die Sache anders aus - auch nach 36 Jahren noch. Erst im Februar wurden bei bayerischen Wildschweinen derart hohe Cäsium-Werte gemessen, dass sie teilweise gar nicht mehr messbar waren. In jedem Fall lagen sie weit über dem Grenzwert von 600 Becquerel. Nach Angaben der Bayerischen Staatsforsten lag das daran, dass die Wildschweine vergangenen Winter wegen Mangels an Eicheln und Bucheckern auf einen Pilz, den Hirschtrüffel, ausgewichen waren, der Cäsium stark anreichert. Bis heute wird deshalb Wildschweinfleisch getestet, bevor es in den Handel kommt.

Hohe Cäsiumwerte auch bei Pilzen in bayerischen Regionen

Laut dem jüngsten Pilzbericht des Bundesamts für Strahlenschutz vom letzten Herbst können etwa Pilzarten aus dem Bayerischen Wald und dem Berchtsgadener Land noch bis zu einige Tausend Becquerel Cäsium enthalten. Betroffen sind unter anderem Maronenröhrlinge, Semmelstoppelpilze und Trompetenpfifferlinge. Steinpilze lagen um den Grenzwert von 600. Auch im Donaumoos bei Ingolstadt und der Region Mittenwald gibt es noch hohe Belastungen.

BUND warnt vor weiterer Nutzung der Atomkraft

Angesichts dieser Fakten und der Lage in der Ukraine warnte unter anderem der Bund Naturschutz in Bayern vor einer weiteren Nutzung der Atomkraft. Schon im Normalbetrieb sei sie eine Hochrisikotechnologie. Erst recht sei sie nicht auf Kriege ausgelegt, so der Vorsitzende Richard Mergner in einer Pressemitteilung. Verirrte Geschosse oder längere Stromausfälle und ein Versagen der Kühlsysteme könnten eine atomare Katastrophe für ganz Europa bedeuten.

Kritik an Söder: Windkraft muss Fahrt aufnehmen

Dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder (CSU) warf der BUND Naturschutz vor, mit der Debatte rund um eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken von eigenen Versäumnissen in der Energiepolitik ablenken zu wollen. "Ministerpräsident Markus Söder hatte zuerst bis März, dann bis Ostern einen Plan vorlegen wollen, wie die Windkraft in Bayern wieder Fahrt aufnehmen kann. Passiert ist nichts", bemängelte Mergner. Es brauche einen "kraftvollen Ausbau von Strom aus Sonne und Wind in Bayern", um sich aus der russischen Abhängigkeit zu befreien, sagt BN-Energiereferent Michael Remy.

40 Prozent der Uranimporte kommen aus Russland und Kasachstan

Beim Weiterbetrieb von Atomkraftwerken sei Deutschland hingegen weiter auf Russland angewiesen. Denn etwa 40 Prozent der europäischen Uranimporte stammen laut dem BUND-Uranatlas aus Russland und Kasachstan. Das betreffe auch noch laufende deutsche Meiler. "Das bayerische AKW Isar 2 wird hauptsächlich mit Brennstoff aus Russland und seinem Verbündeten Kasachstan betrieben", betonte Remy.

Grüne: Atomkraft ist ein gefährliches und feiges Erbe

Die bayerischen Grünen forderten mit Blick auf die Katastrophe von Tschernobyl eine endgültige Abkehr von der Kernenergie in Bayern und einen "Turbo" bei Wind- und Sonnenkraft. Atomkraft sei "gefährlich und ein feiges Erbe, das wir künftigen Generationen überlassen, die sich dann um die Lagerung und Entsorgung von hochgiftigen radioaktiven Abfällen kümmern müssen", sagte der Grünen-Fraktionschef im Landtag, Ludwig Hartmann. Isar 2 müsse wie geplant vom Netz gehen. Wer an der Atomkraft festhalte, der halte an einer Technologie und Infrastruktur fest, die "ein Ziel für Terror- und Cyberangriffe mit ungeahnten Folgen für die Bevölkerung darstellt", so Hartmann weiter.

Ukraine wollte Weltkulturerbe - vor dem Krieg

Die Situation des Kernkraftwerks in Tschernobyl mutet bitter an, wenn man auf die Pläne zurückblickt, die die Ukraine vor einem Jahr mit dem Gelände hatte. Laut dem damaligen stellvertretenden Umweltminister des Landes, Bohdan Boruchowskji, sollte das Sperrgebiet zu einem Ort der Erinnerung werden. Tschernobyl sei "ein Areal, auf dem man die Folgen menschlicher Fehler sehen kann, aber man kann auch menschliches Heldentum sehen, das diese korrigiert", sagte er damals. Die Ukraine strebe an, das Sperrgebiet als Unesco-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Tschernobyl dürfe aber kein "Spielplatz für Abenteurer" werden, mahnte Kulturminister Oleksandr Tkatschenko zeitgleich. Wer immer auch die Zone besuche, solle sie mit dem Bewusstsein ihrer historischen Bedeutung und Erinnerung verlassen.

IAEA-Mission nach Tschernobyl geplant

Nach der Besetzung Tschernobyls durch russische Soldaten ist die Lage eine ganz andere. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA will das Gelände zeitnah inspizieren, um nukleare Sicherheits-, Sicherheits- und radiologische Bewertungen durchzuführen. Zudem soll lebenswichtige Ausrüstung geliefert werden. Fernüberwachungssysteme sollen repariert werden. Im Zuge der Invasion in die Ukraine war die Sperrzone unter russische Kontrolle geraten. Automatischen Messdaten zufolge nahm die Strahlung zum Teil stark zu, nachdem russische Truppen die Sperrzone eingenommen hatten. Dies lag daran, dass die Geschosseinschläge und die vielen Militärfahrzeuge den Boden aufgewirbelt hatten.

Russische Soldaten wussten nichts von der Atomkatastrophe

Ende März zogen die russischen Einheiten ab und übergaben die Kontrolle wieder an das ukrainische Personal. Kurz darauf gab es Berichte, die russischen Soldaten könnten sich bei ihrem Einsatz in dem Gebiet Strahlenschäden zugezogen haben. Medienberichten zufolge hatten die Soldaten keine Ahnung davon, dass sie sich auf kontaminiertem Gelände befanden und wussten auch nichts von der Atomkatastrophe von Tschernobyl vor 36 Jahren.