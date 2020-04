Tschernobyl-Brände: Wind treibt Rauch in Hauptstadt Kiew

Starker Wind hat den Rauch um die Brände bei Tschernobyl nach Kiew getragen. Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, erklärte, es gäbe aber keinen Grund zur Sorge. "In Kiew gibt es nur Rauch, keine Radioaktivität", schrieb der ehemalige Profiboxer auf Facebook.

Menschen in Kiew sollen Fenster schließen

Auch die deutsche Botschaft in Kiew erklärte in einer Mitteilung an deutsche Staatsbürger in der Ukraine: "Die Messwerte der Strahlenbelastung sind stabil und liegen weiterhin unterhalb der Werte etwa von Berlin-Wannsee." Dem Bundesamt für Strahlenschutz zufolge seien die Messwerte unbedenklich.

Die Einwohner der Dreimillionenstadt wurden dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Außerdem sollten Bürger viel trinken und die Innenräume feucht wischen. Zuvor hatte die Stadtverwaltung dazu geraten, nicht auf die Straße zu gehen. Um den Staub mit Brandteilchen zu binden, ließ die Stadt die Straßen wässern.

Ärzteorganisation zeigt sich beunruhigt

Die Organisation Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs zeigte sich angesichts der Brände besorgt. In einer Mitteillung nannte der Co-Vorsitzende Alex Rosen die Reaktion der ukrainischen Behörden eine "Wunschvorstellung und Beruhigungsmaßnahme für die Bevölkerung". Die Organisation geht davon aus, dass substanzielle Mengen Radioisotopen mobilisiert worden seien. Dies könne gesundheitliche Schäden verursachen.

Die Vorsitzende des Bundestags-Umweltausschusses, Sylvia Kotting-Uhl, rief die Bundesregierung zum Helfen auf. "Die hohen radioaktiven Werte in der Sperrzone erlauben kein Zögern mehr, die Bundesregierung muss die schwierigen Löscharbeiten der ukrainischen Feuerwehr sofort und mit allen Mitteln unterstützen", erklärte die Grünen-Politikerin.

Brände bei Tschernobyl halten an

Die Brände bei Tschernobyl wurden durch Anwohner ausgelöst, die Müll verbrannt hatten. Rund Tausend Feuerwehrkräfte waren zuletzt in den Wäldern im Einsatz, unterstützt wurden sie durch Löschflugzeuge. Die ursprünglichen Brände konnten zwar unter Kontrolle gebracht werden, doch am Donnerstag brachen angefacht durch starken Wind neue Feuer aus.

Durch die vor knapp zwei Wochen ausgebrochenen Feuer brannten offiziellen Angaben nach etwa 11.500 Hektar ab. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace geht vom Vierfachen aus.