Tschechien: Supermärkte müssen unverkaufte Lebensmittel spenden

Große Supermarkt-Ketten müssen in Tschechien nicht verkaufte Lebensmittel kostenlos an Hilfsorganisationen abgeben. Das Verfassungsgericht in Brünn (Brno) erklärte ein entsprechendes Gesetz für rechtens.