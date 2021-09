Tschechien: Präsident und Ex-Präsident im Krankenhaus

Tschechiens Präsident Milos Zeman ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu den genauen Hintergründen und der Dauer seines Spitalaufenthaltes wollte ein Sprecher am Dienstag vorerst keine Angaben machen. Ein Berater des Präsidenten sagte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es handele sich um Routineuntersuchungen.

Zeman leidet unter Nervenerkrankung

Der 76 Jahre alte Zeman leidet an einer Nervenerkrankung, die ihm das Gehen erschwert, und nutzt bei öffentlichen Auftritten einen Rollstuhl. Schon in der Vergangenheit wurde er mehrfach für "Erholungsaufenthalte" in ein Krankenhaus eingewiesen.

Noch vor drei Wochen hatte Zeman den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Prag empfangen. Er ist der erste tschechische Präsident, der nach einer Verfassungsänderung direkt vom Volk bestimmt wurde. .

Amtsvorgänger Klaus wegen Bluthochdruck in Behandlung

In derselben Klinik wie Zeman befindet sich derzeit auch sein Amtsvorgänger Vaclav Klaus in ärztlicher Behandlung. Wie ein Sprecher dem Nachrichtensender CT24 erklärte, werde der 80-Jährige derzeit im zentralen Militärkrankenhaus wegen hohen Blutdrucks untersucht. Der neoliberale Ex-Präsident stand von 2003 bis 2013 an der Spitze seines Landes.