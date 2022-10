Truss war's: Wie geht es weiter in Großbritannien?

Am Ende war es nur noch Außenminister James Cleverly, der sich am Mittwochabend hinter seine Regierungschefin stellte - mit einem wenig strahlkräftigen Argument: Er sei nicht sicher, ob der Rauswurf einer weiteren Premierministerin "die britische Bevölkerung davon überzeugt, dass wir an sie denken".

Am Donnerstagnachmittag kam Liz Truss diesem Rauswurf zuvor. Noch in der Nacht und am Morgen hatten immer mehr Parteifreunde von Truss öffentlich oder hinter geschlossenen Türen deutlich gemacht, dass sie Truss vor dem Abgrund sehen - und einen Schritt zurück in die zweite Reihe dem Absturz der gesamten konservativen Partei vorziehen würden. Keine 24 Stunden, nachdem Truss im Unterhaus beteuert hatte, sie sei "eine Kämpferin, keine Drückebergerin", folgte eine neue Erklärung.

"Angesichts der Situation erkenne ich an, dass ich das mir von der konservativen Partei übertragene Mandat nicht erfüllen kann." Liz Truss in ihrer Rücktrittserklärung

Der letzte Akt: Chaos bei den britischen Tories

Das Ende: Liz Truss tritt zurück

Truss verschwindet hinter einem Berg von Problemen

Vom Ende einer Ära zu sprechen wäre angesichts der kürzesten Amtszeit in der britische Geschichte nicht angemessen; geschichtsträchtig ist Truss' Erbe dennoch. In den sechs Wochen ihrer steuerpolitischen Achterbahnfahrt stieg die Inflation auf Rekordhöhe, fiel das Pfund auf einen Tiefststand und die Zustimmung zu ihrer Politik auf den niedrigsten Wert, seit im Vereinigten Königreich Meinungsumfragen erhoben werden. Die den Tories an sich gewogene Zeitung Daily Star porträtierte die Premierministerin seit Tagen nur noch als "Lettuce Liz" - als Salatkopf, der erst welkte und am Ende zerpflückt wurde.

Der Kampf um die Nachfolge hat bereits begonnen

Obwohl das Pfund sich heute postwendend erholt hat, ist Truss' Nachfolger(in) nicht zu beneiden. Doch scheint die konservative Partei entschlossen, Forderungen der Opposition, der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon und vieler Medien nach Neuwahlen zu trotzen und den neuen Prime Minister erneut bei einer parteiinternen Abstimmung zu suchen. Immerhin soll es diesmal deutlich schneller gehen.

Ein nur einwöchiger parteiinterner Wahlprozess soll bereits am Freitag der nächsten Woche enden, das neue Regierungsoberhaupt bis zum 31. Oktober im Amt sein. Auch die Parteibasis soll in den Prozess einbezogen werden - wie genau ist zur Stunde unklar.

Kandidat(inn)en gibt es einige - zwei davon gelten als Favoriten.

Rishi Sunak: Smarter Mann der Wirtschaft