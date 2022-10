Truss kämpft auf Tory-Parteitag ums politische Überleben

Auch unmittelbar vor ihrer Rede zum Abschluss des Parteitags der Konservativen in Birmingham wollten die schlechten Nachrichten für die britische Premierministerin Liz Truss einfach nicht abreißen: Das Meinungsforschungsinstitut Yougov teilte mit, dass die neue Regierungschefin nach nur einem Monat im Amt unbeliebter ist als es ihr Vorgänger Boris Johnson je war.

Absturz bei Sympathiewerten

Nur 14 Prozent der Befragten gaben an, einen positiven Eindruck von Truss zu haben - zwölf Punkte weniger als bei einer Yougov-Erhebung vor zwei Wochen. 73 Prozent gaben einen schlechten oder sehr schlechten Eindruck von der Premierministerin zu Protokoll. Unterm Strich fiel ihre Beliebtheit um 28 Punkte auf minus 59. Johnsons Tiefststand lag Anfang Juli bei minus 53, der des notorisch unbeliebten ehemaligen Labour-Chefs Jeremy Corbyn bei minus 55. Die Werte des aktuellen Oppositionsführers Keir Starmer legten hingegen zu.

Rückzieher bei Steuersenkungen

Auch im konservativen Lager bläst Truss zunehmend der Wind ins Gesicht. Zuletzt musste die 47-Jährige eine geplante Steuersenkung für Einkommen ab 150.000 Pfund zurücknehmen, die die Märkte auf Talfahrt geschickt hatte, weil sie nicht zum angekündigten teuren Wachstumspaket der Premierministerin passte und Beobachter eine Explosion der Staatsverschuldung befürchteten.

Finanzminister Kwasi Kwarteng machte unter dem Druck auch aus der eigenen Partei schließlich einen spektakulären Rückzieher und verkündete am Montag bei Twitter, dass der Spitzensteuersatz von 45 Prozent für Topverdiener nun doch nicht abgesenkt werden soll. Politik-Analysten stellten daraufhin die Frage, ob man der Regierungschefin noch glauben könne, was sie sage, wenn sie morgen anders handele.

Verzweifelte Tories raten zu Neuwahlen

Truss steckte in der Klemme, denn einflussreiche Tory-Mitglieder hatten die geplanten Steuererleichterungen und die hohe Staatsverschuldung zuvor scharf kritisiert und angedeutet, im Parlament gegen die Pläne der Regierungschefin stimmen zu wollen.

Der offene Riss in der Partei wurde auch im Kabinett immer deutlicher: Penny Mordaunt, Ministerin für Parlamentsfragen, machte deutlich, dass die Sozialleistungen gemäß der starken Inflation erhöht werden sollten. Truss hingegen strebt eine geringere Steigerung an und will - auf Kosten ärmerer Menschen, wie Kritiker ihr vorwerfen - damit Milliarden sparen.

Hier drohen die nächsten Konflikte. Der frühere Brexit-Minister David Frost, ein konservativer Hardliner, attestierte der Premierministerin aber schon jetzt angesichts der daraus resultierenden Unruhe bei den Tories einen "schwachen Start". Andere Konservative rieten gar zu Neuwahlen - angesichts der Umfrage-Ergebnisse ein Rezept für ein sicheres Truss-Desaster.

Es ist schon von "Putsch" die Rede

"Ich bin enttäuscht, dass Mitglieder unserer Partei einen Putsch inszeniert haben und die Premierministerin in unprofessioneller Weise untergraben haben", schimpfte Innenministerin Suella Braverman angesichts solcher Äußerungen, in denen auch der harte innerparteiliche Kampf um die Johnson-Nachfolge nachwirkt.

Doch auch auf dem heute zu Ende gehenden Parteitag in Birmingham zeigten sich die Tories in teils offenem Aufruhr. An die Titanic, auf der noch getanzt wurde, fühlt sich ein Teilnehmer angesichts Champagner trinkender Tories erinnert. Ein anderer sagte: "Die Partei implodiert vor unseren Augen." Der "Telegraph"-Reporter Christopher Hope urteilte: "Dieser Parteitag wirkt wie ein Zirkus ohne Zirkusdirektor. Die Löwen haben bereits einen Akrobaten gefressen - und nagen an einem weiteren."

Truss verspricht "Wachstum, Wachstum und Wachstum"

Angesichts der Verunsicherung versuchte Truss in ihrer Rede zum Abschluss des Parteitages Stärke zu demonstrieren. "Immer wenn es Veränderungen gibt, gibt es Brüche", sagte Truss. "Nicht alle werden dafür sein. Aber vom Ergebnis werden alle profitieren - eine wachsende Wirtschaft und eine bessere Zukunft", versprach sie.

Truss betonte, sie setze drei Prioritäten für die britische Wirtschaft: "Wachstum, Wachstum und Wachstum." Dafür habe sie einen klaren Plan: "Ich bin bereit, die schwierigen Entscheidungen zu treffen. Ihr könnt mir vertrauen, dass ich mache, was notwendig ist. Wir können nicht den Stimmen des Untergangs nachgeben", sagte sie.

Attacken auf "Brexit-Leugner" und Klimaaktivisten

Truss attackierte eine "Anti-Wachstums-Koalition", zu der sie Oppositionsparteien, "militante Gewerkschaften", "Brexit-Leugner" und Klimaaktivisten zählte. Diese würden zur BBC rennen und dort mit Desinformation "hausieren gehen", behauptete sie. Eigene Ideen hätten sie nicht. "Wir sind die einzige Partei, die einen klaren Plan hat, Großbritannien in Bewegung zu bringen", sagte Truss.