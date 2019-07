Trumps Migrationspolitik: Kaum Razzien, Empörung über Tweet

Einwanderer haben diesen Sonntag in den USA in Alarmbereitschaft verbracht. Im ganzen Land sollten Razzien stattfinden - auf der Suche nach Einwanderern, die keine Papiere haben.

Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass rund 2.000 Personen inhaftiert und abgeschoben werden sollen: "Es beginnt am Sonntag, wir werden Menschen abschieben, und zurück in ihr Land bringen, oder wir werden Kriminelle ins Gefängnis stecken und abschieben. Wir konzentrieren uns auf Kriminelle soweit es geht."

Vize-Präsident: "Das erwarten die Leute von uns"

Rund elf Millionen Menschen in den USA leben Schätzungen zufolge ohne Aufenthaltspapiere. Viele haben Angst davor, dass auch Migranten abgeschoben werden, die schon seit Jahrzehnten im Land leben und hier Kinder bekommen haben.

Vize-Präsident Mike Pence ließ auf CNN die Frage unbeantwortet, ob im Zuge der Razzien auch Kinder von ihren Eltern getrennt werden könnten. Es würden jene von diesem Land getrennt, bei denen Gerichte das so beschlossen hätten, sagte er. "Das erwarten die Leute von uns, wir müssen unsere Grenze schützen."

Zahlreiche Einwanderer zogen sich am Wochenende in ihre Wohnungen zurück; Anwälte standen für kostenlose Rechtsberatung bereit. Doch bislang blieb es anscheinend weitgehend bei der Ankündigung Trumps. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio teilte auf Twitter mit, es habe am Samstag in seiner Stadt drei bestätigte Aktionen der für Abschiebungen zuständigen Behörde ICE gegeben, diese seien aber ohne Festnahmen verlaufen. Über Razzien am Sonntag wurde bislang nichts bekannt.