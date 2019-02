14.02.2019, 22:45 Uhr

Trump wird nationalen Notstand erklären

Zu Finanzierung des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko will US-Präsident Trump den Nationalen Notstand ausrufen. Trotzdem wolle er das Haushaltsgesetz unterzeichnen, das der Kongress parteiübergreifend erarbeitet hat, so das Weiße Haus.