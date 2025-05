31.05.2025, 01:00 Uhr Bildbeitrag

> Trump will Stahl-Zölle verdoppeln - auf 50 Prozent

Trump will Stahl-Zölle verdoppeln - auf 50 Prozent

"Niemand wird darum herumkommen": So hat US-Präsident Trump seinen jüngsten "Zoll-Coup" kommentiert. Er will die Abgaben auf Stahl-Importe verdoppeln - von 25 auf 50 Prozent. Greifen soll der neue Zollsatz bereits in der kommenden Woche.

Von Eva Böck