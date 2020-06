Trump will offenbar 9.500 US-Soldaten aus Deutschland abziehen

US-Präsident Donald Trump will Angaben eines Regierungsvertreters zufolge rund ein Viertel der in Deutschland stationierten US-Soldaten abziehen. Von den derzeit in Deutschland dauerhaft stationierten 34.500 US-Militärs würden demnach bis September 9.500 abgezogen, sagte der Regierungsvertreter in Washington. Ein Teil der abgezogenen Soldaten werde nach Polen und in andere Staaten von Verbündeten verlegt, ein anderer Teil kehre in die USA zurück.

Das "Wall Street Journal" berichtete zuvor unter Berufung auf Regierungsquellen, Trumps Nationaler Sicherheitsberater Robert O'Brien habe kürzlich ein entsprechendes Memorandum unterzeichnet. Die Höchstzahl der US-Soldaten, die sich zeitgleich in Deutschland aufhalten können, soll demnach auf 25.000 begrenzt werden.

Streit um Verteidigungsausgaben

Das "Wall Street Journal" verwies auf Forderungen Trumps an Deutschland, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. In dem Streit hatte der damalige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, im vergangenen August mit einem Teilabzug der US-Soldaten aus Deutschland gedroht, sollte die Bundesregierung ihren Wehretat nicht erhöhen.