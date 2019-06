Trump will Iran-Angriff wegen möglicher Opfer abgesagt haben

US-Präsident Donald Trump hat via Twitter angegeben, er habe in letzter Sekunde einen Militärschlag gegen den Iran gestoppt. "We were cocked & loaded to retaliate", schreibt der Imobilien-Tycoon - man sei Gewehr bei Fuß gestanden um zurückzuschlagen.

Dann habe er gefragt, wieviele Todesopfer zu erwarten seien. Ein General habe "150" geantwortet, daraufhin habe er den Angriff abgeblasen, so Trump. Er nannte die Zahl unverhältnismäßig, gemessen am Abschuss einer unbemannten Drohne.