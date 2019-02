Trump warnt nach gescheitertem Gipfel Amerikas Feinde

Zwischenstopp auf der Heimreise von Vietnam: Auf einer Militärbasis in Alaska spricht US-Präsident Trump zu Soldaten – aber kein Wort über das gescheiterte Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Dagegen erklangen aus den Lautsprechern im Hangar die Rolling Stones mit einer mehr als passenden Untermalung der Szene: "You cant´t always get what you want". Frei übersetzt: Man bekommt nicht immer, was man will. Treffend als Zusammenfassung für den abgebrochenen Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un.

Dabei hatten sich Trump und Kim zu Beginn des zweiten Verhandlungstages noch optimistisch gegeben. Aber am Ende wollten die beiden nicht einmal mehr wie geplant miteinander essen. Die vom Weißen Haus angekündigte Abschlusserklärung: gestrichen.

Die Nordkoreaner wollten, dass wir die Sanktionen aufheben – und zwar komplett. Das konnten wir nicht tun. Sie waren bereit auf große Teile des Atomprogramms zu verzichten aber wir konnten dafür nicht alle Sanktionen aufheben. Wir werden weiter zusammenarbeiten aber bei diesem Vorschlag mussten wir aufstehen und gehen.

Anschließend teilte US-Präsident Donald kräftig aus und sendete eine Warnung an Amerikas Feinde vor der Macht seiner Streitkräfte. Amerika suche keinen Streit, «aber wenn wir gezwungen werden, uns selbst zu verteidigen, werden wir kämpfen und wir werden auf überwältigende Art siegen», sagte er bei einer Zwischenlandung auf dem Rückflug von Hanoi nach Washington am Donnerstag in Alaska.

Auf die nordkoreanische Gegendarstellung zu seiner Sicht der Dinge, warum der Gipfel scheiterte, ging Trump nicht ein. Er hatte in Hanoi, nachdem es nicht zu einer gemeinsamen Abschlusserklärung kam, gesagt, Kim habe verlangt, dass alle gegen Nordkorea verhängten Sanktionen aufgehoben werden müssten, ohne dass Pjöngjang sein komplettes Atomarsenal aufgibt.

Dem widersprach Stunden später der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho. Kim habe nur eine teilweise Aufhebung der Sanktionen als Gegenleistung für die Schließung seines größten Atomkomplexes Yongbyon gefordert und sei zu einem permanenten Stopp von Atom- und interkontinentalen Raketentests bereit gewesen. Trump sagte, die USA würden nun verstärkt in Raketenabwehrtechnologie investieren.