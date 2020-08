Trump unterbricht Pressekonferenz: Schüsse vor Weißem Haus

Pressekonferenzen als Wahlkampf-Ersatz

Trump setzte seine Pressekonferenz gut neun Minuten später genau an der Stelle fort, an der er unterbrochen worden war, bei den Gewinnen am Aktienmarkt. Er behauptete außerdem, dass Kinder das Coronavirus nicht übertragen, zumindest nicht so leicht. Richtig ist, dass Kinder offenbar weniger schwer im Fall einer Infektion erkranken.

Der US-Präsident lädt wieder regelmäßig zu Pressekonferenzen zur Corona-Pandemie. Sie werden häufig live übertragen und gelten als Ersatz für Wahlkampf-Auftritte, auf die mittlerweile auch Trump überwiegend verzichtet.