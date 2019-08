Trump und Johnson wollen Handelspakt schließen

Beim G7-Gipfel in Biarritz geht es heute um den Welthandel. Einem Deal mit Großbritannien ist US-Präsident Trump nicht abgeneigt. Das bekräftigte er erneut. Schwieriger wird es mit anderen Staaten.

US-Präsident Donald Trump plant "einen sehr großen Handelspakt" mit Großbritannien. Sobald das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlasse, wolle er sich mit Premier Boris Johnson an die Ausarbeitung machen, kündigte Trump beim G7-Gipfel in Biarritz an. Er lobte den britischen Regierungschef mit Blick auf den Brexit als "den richtigen Mann für den Job". Der brauche keine Ratschläge von ihm.

Gelächter vor laufender Kamera

Trump und Johnson trafen sich in Biarritz zu einem Arbeitsfrühstück. Die beiden blonden Politiker verstanden sich prächtig, immer wieder gab es vor laufenden Kameras Gelächter - auch auf Kosten von Johnsons Vorgängerin Theresa May. "Er ist der richtige Mann für den Job", sagte Trump über Johnson und den Brexit. "Ich habe das schon lange gesagt. Es hat Ihre Vorgängerin nicht sehr glücklich gemacht."

Großbritannien hofft darauf, durch ein Freihandelsabkommen mit den USA den transatlantischen Warenaustausch zu erhöhen. Dies soll zum Teil den Wegfall europäischer Absatzmärkte durch den EU-Austritt kompensieren.

Trump: China will Abkommen dringender als die USA

Beim eigentlichen Gipfel dürfte Trump heute weniger freundlich auftreten. Denn das von ihm viel kritisierte Thema Handel steht auf dem Plan. Nach Angaben aus dem Weißen Haus war es kurzfristig auf ausdrücklichen Wunsch der USA auf die Tagesordnung gesetzt worden.

Trump hatte zuletzt die Zölle auf chinesische Importwaren weiter nach oben geschraubt. Seine Androhung gegenüber der Europäischen Union, Strafzölle etwa auf Autos zu erheben, steht weiter im Raum. Dass es gelingt, Trump grundsätzlich von seinem protektionistischen Handelskurs abzubringen, gilt als unwahrscheinlich. Trump betonte, er gehe davon aus, dass China ein Handelsabkommen viel dringender wolle als die USA.

Ein weiteres Thema in Biarritz wird die globale Ungleichheit sein. Frankreich hatte es auf die Agenda gesetzt. Am Nachmittag sollen mehrere afrikanische Präsidenten zum Kreis der G7-Mitglieder hinzustoßen und über Entwicklungsfragen diskutieren.

Auftakt in freundlicher Atmosphäre

Gestern Abend war der Gipfel mit einem gemeinsamen Abendessen der Staats- und Regierungschefs eröffnet worden. Dabei war die Stimmung unerwartet positiv. Selten waren die großen Industrienationen so zerstritten wie heute.

Bundeskanzlerin Merkel will das Treffen in Biarritz auch für Vier-Augen-Gespräche nutzen, wie gestern beispielsweise mit Macron. Es sei besser, sagt die Kanzlerin, miteinander zu reden als übereinander.