Trump und die Wahlverschiebung: Kalkulierte Unruhe

Sicherheitsvorkehrungen gegen Betrug und Fehler

Wegen der Coronavirus-Pandemie wird eine massive Zunahme der Stimmabgabe per Briefwahl erwartet - und ja, Verzögerungen bei der Auszählung sind möglich. Schon im Mai sorgte sich Trump um tausendfach ausgedruckte gefälschte Wahlzettel und falsche Wählernamen.

Sicherheitsvorkehrungen sollen genau das verhindern. Die Wahlzettel werden auf speziellem Papier gedruckt, mit Barcodes versehen, die Wählerunterschriften abgeglichen. Die Scanner in den Wahlbüros entdecken kleinste Abweichungen. Doch Trumps Vorstoß sät Zweifel - am Wahlprozess und indirekt auch schon am Ergebnis, sollte es nicht zu seinen Gunsten ausfallen. Und das war das eigentliche Ziel seines Tweets.