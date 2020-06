Trump und die Antifa: Reicht das für den Einsatz des Militärs?

Als Demonstranten Geschäfte verwüsten, Häuser in Brand setzen und die Konfrontation mit der Polizei suchen, hat US-Justizminister William Barr einen Verdacht. Der friedliche Protest nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd sei gekapert worden von gewalttätigen radikalen Elementen, erklärte Barr am Wochenende. Er berufe sich auf Informationen von Ermittlern auf lokaler Ebene, heißt es aus dem Ministerium.

"An vielen Orten scheint es, als sei die Gewalt geplant, organisiert und gesteuert von Anarchisten und radikalen linken Gruppen, die Antifa-ähnliche Taktiken verwenden. Viele kommen von außerhalb, um Gewalt zu fördern." US-Justizminister William Barr

US-Präsident Trump erklärte, er wolle die Antifa als terroristische Vereinigung in den Vereinigten Staaten verbieten lassen. Aber so einfach ist es nicht.

Zu den friedlichen Demonstranten, die seit einer Woche in Städten der USA gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straße gehen, gehören Protestierende, die jeden Abend die Polizei direkt konfrontieren wollen. Deren Antrieb sei Ungerechtigkeit im wörtlichen Sinne, erklärt der Aktivist Cornell Brooks im Radio:

"In Amerika treten einige Autoritätspersonen, viele Personen, und sicher auch Polizeireviere, moralisch zweideutig auf. Das heißt: Körperliche Angriffe auf Schwarze, und du bleibst unantastbar. Greifst Du aber Besitz von Weißen an, wirst Du zur Verantwortung gezogen." Aktivist Cornell Brooks

Von den Protesten sind aber auch Videos aufgetaucht, in denen Organisatoren der Demonstrationen versuchen, Teilnehmer davon abzuhalten, Scheiben einzutreten oder Wände mit Graffiti zu überziehen. Es sind häufig weiße Amerikaner.

Beobachtungen, die der Bürgermeister von St.Paul, der Nachbarstadt von Minneapolis, im Bundesstaat Minnesota im Fernsehsender CBS teilt: "In der Menge scheint es Leute zu geben, die scharf darauf sind, Gewalt zu schüren, Scheiben einzuschlagen und Feuer zu legen. Sie wollen die anderen überzeugen, sich gesetzlos zu verhalten."

Mischen sich rechte Nationalisten unter Protestierende?

In Minnesota war der Verdacht laut geworden, dass rechte Nationalisten von außen in den Bundesstaat kommen, um den Konflikt zu schüren. Die US-Administration in Washington macht dagegen Extremisten des linken Spektrums verantwortlich, wobei selbst US-Präsident in einem Telefonat mit dem Gouverneuren differenziert:

"Das ist die radikale Linke. Ihr wisst das, jeder weiß das. Aber es sind auch Plünderer und Leute die denken, es gibt etwas umsonst und mit einem Fernseher wieder rauskommen." Präsident Donald Trump