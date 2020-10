vor 17 Minuten

Trump und Biden: Hickhack um TV-Duell

Die Corona-Erkrankung Trumps bringt die Terminplanung der TV-Debatten durcheinander: Biden ist zunächst für eine Verschiebung, will aber am Termin des letzten Duells festhalten. Das will aber Trump nicht - und erst recht kein virtuelles Treffen.