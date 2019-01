Trump stellt Sinn von Pressebriefings im Weißen Haus in Frage

US-Präsident Donald Trump hat die Medien dafür verantwortlich gemacht, dass seine Sprecherin kaum noch Pressekonferenzen veranstaltet. "Der Grund dafür, dass Sarah Sanders nicht mehr oft zum "Podium" geht, ist, dass die Presse so unverschämt und unrichtig über sie berichtet", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Er habe Sanders gesagt, sie könne sich die Mühe sparen - die Botschaften würden trotzdem verbreitet. Die meisten Medien würden ohnehin nie fair über ihn berichten - "daher der Ausdruck Fake News".

Trumps Hass auf die Medien

Trump steht einem Großteil der US-Medien argwöhnisch und kritisch gegenüber. Er wirft diesen Medien vor, voreingenommen und feindselig über seine Präsidentschaft zu berichten. Immer wieder hat der Präsident auch einzelne Journalisten persönlich heftig angegriffen. Dem prominenten CNN-Reporter Jim Acosta ließ er im vergangenen November nach einem Wortgefecht sogar für kurze Zeit die Akkreditierung entziehen.

Journalisten-Vereinigung beklagt mangelnde Transparenz

Sanders hatte sich zuletzt am 18. Dezember Fragen der Medien gestellt. Am 3. Januar hatte sie noch einmal zu einem Pressebriefing ins Weiße Haus eingeladen, dann aber nur "einen sehr besonderen Gast" angekündigt: Trump, der zwar vor Journalisten sprach, aber keine Fragen annahm. Die Vereinigung der White-House-Korrespondenten (WHCA) kritisierte Trumps Äußerungen am Dienstag. WHCA-Präsident Oliver Knox sprach von einem "Rückzug aus Transparenz und Rechenschaftspflicht", der einen furchtbaren Präzedenzfall darstelle.

Trump spricht spontan - wann und wo er will

White-House-Korrespondenten beklagen regelmäßig, dass Trump-Sprecherin Sanders nur selten Pressekonferenzen abhält. Unter früheren Präsidenten waren mehrere Briefings pro Woche üblich, inzwischen vergehen Wochen ohne Briefing. Allerdings stellt sich Trump selbst häufiger den Medien, wenn auch in eher ungewöhnlicher Manier: Etwa am Rande von Kabinettssitzungen oder vor dem Einstieg in den Präsidentenhubschrauber. Dann nimmt er oft auch Fragen an.