Trump spricht von großer Ankündigung - Hinweis auf Kandidatur?

Der frühere US-Präsident Donald Trump will in der kommenden Woche nach eigenen Angaben in Florida eine "große Ankündigung" machen. "Ich werde am Dienstag, dem 15. November, in Mar-a-Lago eine sehr große Ankündigung machen", sagte der 76-Jährige am Montagabend in Vandalia in Ohio bei einem abschließenden Wahlkampftermin für die Zwischenwahlen. Trump kokettierte zuletzt mit einer erneuten Kandidatur für das Amt des Präsidenten bei den Wahlen 2024.

