Trump setzt Zölle gegen Mexiko vorerst aus

Trump erklärte im Anschluss, das Gespräch mit Sheinbaum sei "sehr freundlich" verlaufen. Während der einmonatigen Aussetzung der Strafzölle würden nun Verhandlungen stattfinden, um eine Einigung zu erreichen. Sheinbaum erklärte hierzu, die Gespräche zwischen beiden Seiten würden bereits am Montag beginnen und sich um Sicherheitsfragen und Handel drehen.

Zölle auch für Produkte aus Kanada und China

Trump hatte vergangenen Samstag per Dekret die Verhängung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf mexikanische Produkte unterzeichnet, als Vergeltungsmaßnahme für illegale Migration und Drogenschmuggel. Gemäß diesem Dekret wären die Zölle am Dienstag in Kraft getreten. Trump kritisiert nicht nur Ungleichgewichte im Handel. Die Androhung von Strafzöllen nutzt er auch, um ein härteres Vorgehen Mexikos gegen die Migration und die Drogenkartelle zu erreichen. Mexiko ist der wichtigste Handelspartner der USA. Mehr als 80 Prozent der Ausfuhren Mexikos gehen in das Nachbarland. Tausende Unternehmen und Millionen Jobs hängen davon ab.

Der US-Präsident hatte am Wochenende per Dekret drastische Zölle für Produkte aus Kanada, Mexiko und China angeordnet. Den EU-Staaten drohte er zudem erneut mit ähnlichen Maßnahmen. Weltweit gingen daraufhin zu Wochenbeginn die Aktienmärkte auf Talfahrt.