Trump ruft sich vorzeitig zum Sieger aus – Biden fordert Geduld

Die "New York Times" brachte es früh auf den Punkt: "Democrats, hoping for a landslide, face a nail-biter", so die nächtliche Schlagzeile der US-Zeitung im Internet. Übersetzt: Die Demokraten, die auf einen Erdrutschsieg gehofft hatten, müssen jetzt Fingernägel kauen. Das heißt für Joe Biden: Er muss warten – und um den von Umfragen vorhergesagten Sieg fürchten.

Insgesamt wird es am Tag nach der Wahl wohl kein Ergebnis geben, das von führenden US-Medien wie der Nachrichtenagentur AP als solches anerkannt wird. Entscheidend könnte am Ende Pennsylvania sein, der wichtigste "Swing State" im Mittleren Westen. Dort spielen die Briefwahl-Stimmen eine wichtige Rolle. Diese werden möglicherweise erst morgen oder übermorgen, also am Donnerstag oder Freitag fertig ausgezählt sein.

Trump tut, was viele befürchtet hatten

Genau diese noch ausstehende Zählung von Briefwahlstimmen will Donald Trump vor dem Obersten Gericht der USA anfechten lassen, wie er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus ankündigte. Ein verzögertes Wahlergebnis sei "massiver Betrug an unserer Nation", so der Präsident. Gleichzeitig hat sich Trump bereits zum Wahlsieger erklärt.

Damit wird eine lange gerichtliche Auseinandersetzung um das Wahlergebnis wahrscheinlich. Zuvor hatte Trump bereits via Kurznachrichtendienst Twitter an die Adresse der Demokraten formuliert: "Sie versuchen, die Wahl zu stehlen."

Alles ein Vorgeschmack auf erbitterte Auseinandersetzungen um das Wahlergebnis – möglicherweise nicht nur vor Gericht. In mehreren US-Städten hatten Ladenbesitzer schon vor dem Wahltag ihre Fensterscheiben mit Sperrholzplatten gesichert – aus Furcht vor gewalttätigen Ausschreitungen auf den Straßen.