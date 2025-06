Trump nach Putin-Telefonat: Keine Chance auf sofortigen Frieden

US-Präsident Donald Trump sieht nach einem erneuten Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin keine Chance auf eine sofortige Lösung im Ukraine-Krieg. Auf seiner Plattform Truth Social nannte er es ein gutes Gespräch, aber: "Kein Gespräch, das zu einem sofortigen Frieden führen wird".

Was bisher über das Telefonat bekannt wurde

Das Gespräch hat nach Trumps Angaben etwa eine Stunde und 15 Minuten gedauert. Darin sei es um die jüngsten Angriffe der Ukraine auf Militärflugzeuge im russischen Hinterland gegangen sowie um andere Angriffe von beiden Seiten. Auch der Iran sei Thema gewesen. Trump und Putin hatten Mitte Mai zuletzt miteinander telefoniert. Der US-Präsident hat mehrfach ein direktes Treffen von Putin und Selenskyj angeregt und angeboten, selbst mit dazuzukommen. Dazu kam es bislang aber nicht.

Der Kreml hat das Telefonat als "produktiv" bewertet. "Am Ende des Gesprächs bezeichneten beide Staatschefs den Meinungsaustausch als positiv", sagte Putins Berater Juri Uschakow vor Reportern. Beide hätten ihren Wunsch bekräftigt, "in ständigem Kontakt zu bleiben". Trump habe zudem betont, dass die USA nicht im Vorfeld über die ukrainischen Drohnenangriffe informiert worden seien.

Nach ukrainischen Angriffen: Putin kündigt Gegenschlag an

Nach monatelanger Vorbereitung hatte der ukrainische Geheimdienst am Wochenende einen umfassenden Schlag gegen mehrere russische Militärflugplätze durchgeführt. Offenbar wurden Standorte gewählt, von denen regelmäßig Kampfflugzeuge zu Angriffen gegen die Ukraine gestartet sind. Dabei seien insgesamt über 40 Maschinen im Gesamtwert von sieben Milliarden Dollar zerstört worden, hieß es vom ukrainischen Geheimdienst SBU – und damit 34 Prozent der strategischen Bomberflotte Russlands, die Marschflugkörper absetzen können. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Das russische Militär sprach von "Terrorangriffen" und "einigen" beschädigten Flugzeugen bei Murmansk und Irkutsk. Trump gegenüber habe Putin nun eine Antwort auf die ukrainischen Drohnenangriffe angekündigt.

Jüngste Friedensbemühungen in der Türkei sehen beide Seiten skeptisch

Schon zuvor hatte Russlands Machthaber der Ukraine die Sabotage von Friedensgesprächen vorgeworfen und sich auf die jüngsten Explosionen an Brücken in russischen Grenzregionen in der Region Kursk und Brjansk bezogen. Putin zufolge will die Ukraine keinen Frieden, man könne nicht mit jemandem verhandeln, der auf Terror setze. Angesichts der Angriffe sei ein Waffenstillstand und ein Gipfeltreffen mit der Ukraine unwahrscheinlich.

Vertreter der Ukraine und Russland hatten zuletzt unter Vermittlung der USA in der Türkei direkte Gespräche über eine mögliche Lösung des Konfliktes aufgenommen. Putin stellte den Sinn von Friedensgesprächen mit der Ukraine jetzt offen infrage.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach eigenen Worten "keinen Sinn" in einer Fortsetzung der Gespräche mit Russland, da die jetzige russische Delegation nicht die Befugnisse habe, eine Waffenruhe zu verhandeln.

Wie es jetzt weitergehen könnte

Während Putin offenbar an einer "Antwort" auf die Drohnenangriffe vom Wochenende arbeitet, hat jedoch Selenskyj erneut eine Feuerpause vorgeschlagen. Er wolle erst mit Putin direkt verhandeln, wenn die Waffen schweigen. Er sagte in Kiew, er schlage eine Waffenruhe im Vorfeld eines Gipfels der Staatschefs vor. Bei einem solchen Treffen könnten die USA vermitteln. Die Ukraine sei zu einem Gipfel ab kommenden Montag bereit, beispielsweise in Istanbul, im Vatikan oder in der Schweiz.

Selenskyj sagte, falls es bei dem Gipfeltreffen keine Verständigungsbereitschaft gebe, wäre die Waffenruhe noch am selben Tag zu Ende. "Wenn wir aber die Bereitschaft sehen, den Dialog fortzusetzen und echte Schritte zur Deeskalation zu unternehmen, dann würde die Waffenruhe mit US-Vermittlungsgarantien verlängert werden", sagte Selenskyj.

Bei einem Besuch des polnischen Außenministers Radoslaw Sikorski am Mittwoch in Berlin sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz: Kreml-Chef Wladimir Putin setze im Ukraine-Krieg auf "Zermürbung". Das Ergebnis der ukrainisch-russischen Verhandlungen in Istanbul sei "ernüchternd". Er betonte: "Eine Bereitschaft zum Dialog sieht anders aus." Er wolle daher den Druck auf Russland erhöhen und das nächste, 18. Sanktionspaket der EU gegen Moskau müsse daher "schnellstmöglich" kommen.