Trump: Mit Putin einig über Beginn von Ukraine-Gesprächen

US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin auf Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine verständigt. Beide seien sich einig, Gespräche darüber umgehend zu beginnen, teilte Trump am Mittwoch nach einem Telefonat mit Putin auf seiner Plattform Truth Social mit.

Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Ukraine-Ticker

US-Verteidigungsminister: Ukraine muss Gebiete abgeben

Zuvor hatte der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth der Ukraine rote Linien für einen Frieden mit Russland aufgezeigt und den Druck auf die Europäer erhöht. Weder eine Wiederherstellung der alten Grenzen der Ukraine noch eine Nato-Mitgliedschaft seien aus US-Sicht realistisch, sagte Hegseth am Mittwoch vor den Ländern der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel.

Eine Rückkehr zu den Grenzen der Ukraine vor 2014 - also vor der Annexion der Krim-Halbinsel durch Russland - sei "unrealistisch", sagte Hegseth bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel vor den Unterstützern der Ukraine und dem ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umerow. "Dieses illusorische Ziel zu verfolgen, wird den Krieg nur verlängern und mehr Leid verursachen", so Hegseth.

Auch eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine sei aus US-Sicht kein "realistisches Ergebnis einer Verhandlungslösung". Noch im vergangenen Jahr hatte die Nato der Ukraine bei einem Gipfel in Washington zugesichert, ihr Pfad zur Mitgliedschaft sei unumkehrbar. Hegseth bestätigte mit seinen Äußerungen düstere Vorahnungen der Ukrainer, aber auch von Europäern. Bei dem Treffen in Brüssel sollten eigentlich Waffenlieferungen für Kiew koordiniert werden.

Weitere Informationen und Hintergründe bei tagesschau.de

USA: Würden keine Friedenstruppe schicken

Hegseth sagte, ein dauerhafter Frieden müsse "robuste Sicherheitsgarantien enthalten, um sicherzustellen, dass der Krieg nicht wieder beginnt". Umgesetzt werden müsse dies durch "fähige europäische und nicht-europäische Truppen", sagte der Pentagon-Chef. Hegseth betonte, die USA würden keine Friedenstruppen in der Ukraine stationieren.

Erstes Treffen von Pistorius und Hegseth

Hegseth wiederholte in Brüssel die Forderung von US-Präsident Donald Trump, dass Nato-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent erhöhen sollen. Dies sei eine "Anzahlung für die Zukunft" und für "Frieden durch Stärke".

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kam in Brüssel erstmals mit Hegseth zusammen. Pistorius sagte danach, Deutschland und die Bundeswehr müssten in der Lage sein, "im Verbund mit den Nato-Partnern einen Krieg zu führen, der uns aufgezwungen wird" von Russland. Er reagierte damit auf Hegseths Forderung im Onlinedienst X, die Nato müsse "eine stärkere, tödlichere Kraft" werden und dürfe "kein diplomatischer Club" sein. Pistorius nutzte die Begegnung mit Trumps neuem Verteidigungsminister, um erneut deutlich höhere deutsche Verteidigungsausgaben zu fordern.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters