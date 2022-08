Trump-Kritikerin Cheney verliert Vorwahl um Kongresssitz

Sie gilt als erbitterte Widersacherin von Donald Trump, dabei sind der Ex-Präsident und die Kongressabgeordnete Liz Cheney eigentlich republikanische Parteigenossen. Trump aber setzt alles daran, die kritische Gegenspielerin, Tochter des früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney, politisch zu schwächen. Mit Erfolg: In der Nacht zum Mittwoch unterlag Cheney bei der parteiinternen Vorwahl für die Kandidatur bei den Kongresswahlen im November in ihrem Heimatwahlkreis Wyoming.

Cheney unterliegt Trump-Favoritin Hageman

Cheney scheidet somit zum Ende ihrer Amtszeit im Januar aus dem Repräsentantenhaus aus. Sie unterlag der Republikanerin Harriet Hageman. Laut Angaben des Nachrichtensenders CNN nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen erhielt die 56-jährige Vertreterin des traditionell-konservativen Republikaner-Flügels nur rund 30 Prozent der Stimmen. Hageman kam auf rund 65 Prozent. Cheneys Niederlage kam wenig überraschend, erhält doch ihre Konkurrentin Hageman mächtige Unterstützung durch Trump.

Schlüsselrolle bei Aufarbeitung von Sturm aufs Kapitol

Liz Cheney ist Vizevorsitzende des Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Trump hatte an diesem Tag seine aggressiv auftretenden Anhänger mit provokanten Reden angestachelt, anstatt die Situation zu entschärfen. Trump-Anhänger wollten mit dem Sturm auf das Kapitol verhindern, dass der Kongress offiziell den Demokraten Joe Biden zum Sieger der Wahl vom November 2020 erklärte. Bis heute behauptet Trump – und mit ihm seine Anhänger - fälschlicherweise, er sei mittels Betrug um den Wahlsieg gebracht worden.

Gegenüber CNN erklärte Cheney jüngst, der Ex-Präsident habe sich im Zusammenhang mit dem Angriff aufs Kapitol "der schwersten Pflichtverletzung eines Präsidenten in der Geschichte unseres Landes" schuldig gemacht. Im Zuge der Aufarbeitung des Sturms auf das Kapitol hatte Cheney für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gestimmt. Dieses scheiterte allerdings an der notwendigen Mehrheit im Senat.

Trotz Niederlage will sie erneute Präsidentschaft Trumps verhindern

Trump quittierte Cheneys Niederlage mit höhnischer Botschaft in dem von ihm gegründeten sozialen Netzwerk Truth Social: "Liz Cheney ist eine Närrin, die denjenigen, die unser Land zerstören wollen, direkt in die Hände spielt!" Cheney selbst gab sich nach ihrer Niederlage kämpferisch. Dies sei nur "der erste Schritt in einem viel größeren Kampf", so Cheney. "Unsere Arbeit ist alles andere als zu Ende." Sie wolle alles tun, damit Donald Trump "nie wieder in die Nähe des Oval-Office" komme.

Der 2020 abgewählte Trump hat wiederholt eine erneute Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 ins Spiel gebracht. Cheney warf ihm vor, das gespaltene Land mit seiner aggressiven Rhetorik in "Krise, Rechtlosigkeit und Gewalt" zu stürzen.

Mit Material von dpa, AFP und AP