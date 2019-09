Trump holt "Dorian" nach Alabama

Alles begann am Sonntag, als US-Präsident Donald Trump via Twitter die Bewohner Alabamas vor Hurrikan "Dorian" warnte. Im Widerspruch zu den offiziellen Vorhersagen des Nationalen Hurrikan-Zentrums (NHC) schrieb Trump, dass auch Alabama sehr hart von dem Wirbelsturm getroffen werden könnte. Trotz Gegenwinds im Kurznachrichtendienst legte Trump nach und sagte bei einem Hurrikan-Briefing an die Bürger Alabamas gerichtet: "Bitte seid auch vorsichtig."