09.10.2018, 14:52 Uhr

Trump gibt Rücktritt von Nikki Haley bekannt

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, ist US-Medienberichten zufolge von ihrem Amt zurückgetreten. Was er weiter mit ihr vorhat, will Präsident Trump in Kürze bekanntgeben.