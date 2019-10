Trump droht mit Zerstörung der türkischen Wirtschaft.

Angesichts der offenbar kurz bevorstehenden türkischen Militäroffensive in Nordsyrien schrieb US-Präsident Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter, sollte Ankara "irgendetwas tun", was er "in seiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu" betrachte, werde er "die Wirtschaft der Türkei vollständig zerstören und auslöschen".

Kritik aus den eigenen Reihen

Trump war offensichtlich überrascht, wie heftig die Kritik am Rückzug der US-Soldaten aus Syrien ausfiel. Auch aus den eigenen Reihen bekam Trump Gegenwind, vom ansonsten treuen Verbündeten, dem US-Präsidenten Senator Lindsey Graham. Dieser sprach von einem sich anbahnenden Desaster. Angesichts der massiven Kritik wollte Trump dem Eindruck entgegenwirken der US-Truppenrückzug lasse die Kurden im Norden Syriens im Stich.