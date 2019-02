Trump droht mit Freilassung von IS-Kämpfern

Mehrere Länder, darunter Frankreich, wollten die Dschihadisten eigentlich in Gefangenschaft der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) belassen. Die US-Forderung stellt sie vor eine schwierige Aufgabe.

Merkel warnt vor schnellem US-Abzug aus Syrien

Trump bekräftigte zudem den Abzug der USA aus Syrien. "Wir ziehen uns nach einem hundertprozentigen Sieg über das Kalifat zurück", schrieb er auf Twitter. "Wir tun so viel und geben so viel aus - jetzt ist es Zeit für andere, aufzustehen und den Job zu erledigen, für den sie ja so fähig sind." Der US-Präsident hatte im Dezember seine Verbündeten mit der Ankündigung überrascht, alle 2.000 Soldaten aus Syrien abzuziehen, da die IS-Miliz besiegt sei.