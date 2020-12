Trump deutet bei Weihnachtsparty neue Kandidatur 2024 an

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat bei einer Weihnachtsparty im Weißen Haus eine erneute Kandidatur für das Jahr 2024 angedeutet. "Es waren fantastische vier Jahre", sagte Trump den zahlreichen Republikanern, die zu der Feier gekommen waren, am Mittwoch. "Wir versuchen, noch mal vier Jahre zu machen. Und ansonsten sehe ich euch in vier Jahren."

Weihnachtsparty im Weißen Haus

Die Republikanerin Pam Pollard, Teilnehmerin der Party, die am Dienstag stattgefunden hatte, teilte ein Video davon auf Facebook. Darin sind Dutzende Menschen auf engem Raum zu sehen, von denen viele keine Maske tragen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, wies Kritik an solchen Veranstaltungen in Corona-Zeiten zurück. Die Gästeliste sei viel kürzer gewesen als in den Vorjahren und man unterstütze es, wenn die Gäste Abstand halten.

Trump spricht erneut von Wahlbetrug

In dem Video behauptete Trump einmal mehr, bei der Wahl Anfang November sei es zu massivem Betrug gekommen. "Es war definitiv ein ungewöhnliches Jahr. Wir haben eine Wahl gewonnen. Aber das mögen sie nicht", sagte er. "Ich nenne es eine manipulierte Wahl und das werde ich immer tun."

Trump hat seine Wahlniederlage bei der Wahl am 3. November gegen Joe Biden bislang nicht eingestanden. Zuletzt räumte jedoch auch Justizminister William Barr ein, dass es keinen Beleg für schwerwiegende Unregelmäßigkeiten gibt.

US-Präsidenten dürfen insgesamt zwei Amtszeiten zu je vier Jahren absolvieren. Bislang absolvierte allein Grover Cleveland zwei nicht aufeinanderfolgende Amtszeiten. Er war von 1885 bis 1889 und von 1893 bis 1897 US-Präsident.