Michael Cohen im US-Kongress: "Donald Trump ist ein Betrüger"

Michael Cohen - ein notorischer Lügner?

An die Republikaner im Ausschuss richtet Cohen eine Warnung: "Je mehr Leute ihm blind folgen, so wie ich, werden sie die gleichen Konsequenzen erleiden." Umso härter verfolgen diese ihr Ziel, Cohens Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen. Immerhin ist Cohen bereits verurteilt worden, weil er den Kongress in früheren Aussagen angelogen hatte. Unter anderem deswegen muss er für drei Jahre ins Gefängnis.

"Cohen hat ein Problem, er kann Fakten nicht von Fiktion unterscheiden. Sie haben das nicht für Donald Trump getan, sie haben es für sich getan. (...) Niemand sollte ihnen zuhören und ihnen Glaubwürdigkeit zusprechen." Paul Gosar, Republikaner

Der demokratische Ausschuss-Vorsitzende Elijah Cummings verweist darauf, dass Cohen unter Eid aussagt: "Ich habe ihm gesagt: Wenn Sie herkommen und lügen, werde ich Sie ans Kreuz schlagen."

Es steht Aussage gegen Aussage

Cohen versucht erneut, seine Aussagen mit Beweisen zu untermauern. Zum Beispiel einem Scheck, den ihm Trump geschickt haben soll, als er schon Präsident war - eine Rückzahlung des Schweigegelds. Bahnbrechend neu ist das nicht. Was Trumps angebliche Russland-Deals angeht, sagt Cohen, Trump habe ihm Anweisungen "auf seine Art", also verschlüsselt, mitgeteilt.

In vielen Fragen steht Cohens Aussage gegen die Aussagen von Trump und seinen Anwälten. Die entscheidende Frage ist, welche Beweise die Ermittler darüber hinaus haben. Donald Trump kann sich auf einiges gefasst machen. Cummings kündigte an, die Befragung sei nicht das Ende eines Prozesses gewesen, sondern erst der Anfang.