Trump betritt als erster US-Präsident nordkoreanischen Boden

Kurz vor dem Treffen mit Kim hatten der US- und der südkoreanische Präsident von einem Beobachtungsposten aus einen Blick über die entmilitarisierte Zone geworfen und mit Soldaten gesprochen. Militärs erklärten ihnen die aktuelle Lage. Dort wies Trump Kritik zurück, er werte den nordkoreanischen Machthaber durch dieses erneute Treffen zu sehr auf. Wir machen einen Schritt in die richtige Richtung, sagte der US-Präsident.

Treffen zwischen Trump und Kim könnte "bedeutender Meilenstein" sein

Südkoreas Präsident Moon Jae In hatte im Vorfeld das Treffen von Trump und Kim begrüßt und als "bedeutenden Meilenstein bezeichnet. Seit dem gescheiterten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim Jong Un im Februar in Vietnam gibt es keine Fortschritte im Atomstreit mit Nordkorea. Beide Seiten konnten in der zentralen Frage der atomaren Abrüstung Pjöngjangs und Gegenleistungen der USA keine Einigung erzielen. Von ihrem ersten Gipfel in Singapur im Jahr 2018 waren hoffnungsvolle Signale ausgegangen. Kim hatte seine Bereitschaft zu einer "kompletten Denuklearisierung" bekräftigt. Doch gibt es bisher keine konkreten Zusagen, bis wann die kommunistische Führung in Pjöngjang ihr Atomwaffenarsenal abrüsten will.