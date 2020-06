Trump bestätigt Teilabzug von US-Soldaten aus Deutschland

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 senken. Solange Deutschland nicht mehr Geld in die Nato einzahle, würden Truppen abgezogen. Trump bekräftigte bereits mehrfach erhobene Vorwürfe, wonach die Bundesregierung nicht so viel für Verteidigung ausgibt, wie es das Militärbündnis vorschreibe.

Trump sagte, derzeit seien 52.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Für gewöhnlich sind es allerdings nur rund 35.000. Die Zahl kann sich rund um Manöver wie das Großmanöver "Defender Europe 2020" ändern.

Zunächst widersprüchliche Meldungen

Die Mitteilung des Präsidenten bestätigte nun eine Ankündigung seiner Regierung von Anfang Juni, die ein Sprecher des Weißen Hauses zunächst dementierte. Gleichwohl riefen die Gerüchte bereits kritische Stimmen auch aus Deutschland hervor. Eine Entscheidung über einen möglichen Abzug von US-Truppen aus Deutschland in dieser Größenordnung hätte "besser vorher bilateral oder in der Nato" beraten werden müssen, sagte etwa der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Henning Otte.