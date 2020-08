Trump-Beraterin Conway verlässt Weißes Haus Ende des Monats

Kurz vor Beginn des Parteitags der Republikaner muss US-Präsident Trump einen überraschenden Rückschlag hinnehmen: Seine ehemalige Wahlkampfmanagerin sowie langjährige und einflussreiche Beraterin Kellyanne Conway verlässt das Weiße Haus. Conway gehört zu den vehementesten Verteidigerinnen von Präsident Trump. Sie prägte zum Beispiel den Ausdruck von den "alternativen Fakten" als sich die Behauptung, an keiner Amtseinführung eines Präsidenten hätten mehr Zuschauer teilgenommen, gar nicht mehr halten ließ.

Conways Ehemann ist Trump-Kritiker

In der vergangenen Nacht eröffnete Conway dem Präsidenten, dass sie die Administration Ende des Monats verlässt, schreibt die Washington Post. Im Interesse ihrer Kinder gebe es erst einmal weniger Drama und mehr Mama, schrieb Conway in einer Erklärung. Denn auch ihr Ehemann, George Conway, ein Anwalt und - im Gegensatz zu seiner Frau - ein ausgewiesener Kritiker von Präsident Trump will weniger öffentlich auftreten. Dazu wird er beim sogenannten Lincoln Projekt aufhören. Da ist eine Gruppe von Republikanern, die Trumps Abwahl betreibt.

Trump will für Wahl mobilisieren

Das Ehepaar Conway war mit seinen völlig entgegen gesetzten Position Stadtgespräch in der Politikblase Washington D.C. Trump will ab heute beim Parteitag die eigene Basis für die Wahl im Herbst mobilisieren. Wegen der Corona-Pandemie organisieren auch die Republikaner ihre Tagung weitgehend virtuell, als abendlichen Livestream.