Trump auf Zwischenstopp in Ramstein

US-Präsident Donald Trump ist in Deutschland gelandet. Auf dem Rückflug von seinem Truppenbesuch im Irak legte er einen Zwischenstopp in Ramstein ein. Die Air Force One landete am frühen Donnerstagmorgen auf dem Stützpunkt der US-Luftwaffe in Rheinland-Pfalz, wie das Weiße Haus mitteilte. Trump will sich auch in Ramstein mit den dort stationierten US-Soldaten treffen.

Rückzugspläne des US-Militärs

Der US-Präsident und First Lady Melania hatten Stunden zuvor amerikanische Soldaten im Irak besucht. Es war der erste Besuch Trumps bei in ausländischen Krisengebieten stationierten US-Kampftruppen überhaupt - und er kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Vergangene Woche hatte der US-Präsident angekündigt, die US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, weil die Terrormiliz "Islamischer Staat" besiegt sei. Auch über Rückzugspläne aus Afghanistan berichteten Medien.

"Wir sind nicht länger die Dummen"

Trump verteidigte bei dem Irak-Besuch seine Rückzugsentscheidung für Syrien. "Wir sind nicht länger die Dummen, Leute", sagte er den Soldaten. Die US-Truppen in Syrien hätten die Aufgabe gehabt, den IS aus seinen militärischen Hochburgen zu vertreiben. Sie sollten aber nicht die syrische Nation neu aufbauen. "Vor acht Jahren sind wir für drei Monate dahin gegangen und nie abgezogen", sagte er. "Jetzt machen wir das Richtige und werden es beenden." Die Vereinigten Staaten könnten nicht weiter Weltpolizist sein.

Kritik von Irakern

Der Besuch stieß bei örtlichen Politikern auf Kritik. Trumps Visite sei eine "eklatante Verletzung der Souveränität des Irak", erklärte etwa der Anführer von einem der zwei Hauptblöcke im irakischen Parlament, Sabah al-Saidi. Schließlich sei die "amerikanische Besetzung des Irak vorbei".

Daher sollte es Trump nicht erlaubt sein, so im Land einzutreffen "als ob Irak ein Staat der Vereinigten Staaten" sei. Al-Saidi kündigte zudem für Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung im Parlament an, bei der Besuch des US-Präsidenten Thema sein solle.

Die Regierung in Bagdad unterhält zwar enge militärische und diplomatische Beziehungen zu Washington. Doch versuchen die meisten politischen Parteien den Eindruck einer allzu großen Nähe zu den USA zu vermeiden.