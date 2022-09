Trotz Widerstand aus Rom: Katholiken setzen Reform-Weg fort

Die Vorsitzenden des Synodalen Wegs haben sich zu Beginn der vierten Vollversammlung optimistisch gezeigt, dass eine Reform der katholischen Kirche gelingen kann. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, des zentralen Organs katholischer Laien, Irme Stetter-Karp, sagte am Donnerstag in Frankfurt, die Reforminitiative sei jetzt auf der Zielgeraden angekommen. In den kommenden drei Tagen stünden neun wichtige Texte zur endgültigen Entscheidung an. Sie sei zuversichtlich, dass diese angenommen würden.

Zur weltkirchlichen Bedeutung des deutschen Reformimpulses sagte sie: "Wir geben unsere Verantwortung für die Entwicklung der Kirche nicht in Rom ab." Dies zu tun, "wäre auch nicht katholisch".

"Störmanöver" - Vatikan hat sein Ziel nicht erreicht

Kurz vor Beginn des Treffens hatte die Ordensschwester Philippa Rath aus dem Bistum Limburg den Vatikan kritisiert. Die vom Vatikan geäußerte Kritik an dem deutschen Reformprozess sei "ausgesprochen inhaltsarm", wie die Synodale der dpa sagte.

Die Erklärung des Vatikans habe eigentlich nur das Ziel gehabt, "den Synodalen Weg zu diskreditieren und zu blockieren". Dieses Ziel habe der Vatikan aber nicht erreicht, betont Rath: "Gerade angesichts dieser Störmanöver hat es ausgesprochen Sinn, den Weg unbeirrt weiterzugehen. Denn die Reformanliegen sind ja mehr als dringlich und dulden keinen Aufschub. In vielen anderen Ländern wird dies übrigens genauso gesehen wie bei uns." Schwester Philippa gilt als eines der profiliertesten Mitglieder der Synodalversammlung und engagiert sich im Synodalforum "Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche".

Synodaler Weg 2019 in Deutschland gestartet

Die deutschen Katholiken bemühen sich seit 2019 um Reformen in den Bereichen katholische Sexualmoral, Umgang mit Macht, Position der Frau und priesterliche Ehelosigkeit. Dieser Erneuerungsversuch, der vor allem Fragen thematisiert, die sich durch die Aufarbeitung des kirchlichen Missbrauchsskandals ergeben haben, wird Synodaler Weg genannt. Der Vatikan hatte jedoch kürzlich klargestellt, dass die Deutschen "nicht befugt" seien, die Leitungsstruktur in Gemeinden oder gar die Lehre der Kirche zu verändern.

Bätzing: Einladung zum Aufbruch kommt von Papst Franziskus

Bischof Georg Bätzing, Kopräsident des Synodalen Wegs und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, betonte erneut, der Synodale Weg in Deutschland sei kein "Sonderweg". Die katholische Kirche sei derzeit weltweit im Aufbruch, die Einladung dazu komme von Papst Franziskus selbst.

Bätzing erklärte, er spüre an der kirchlichen Basis "einen unendlich großen Veränderungsdruck". Es gebe auch Einsprüche gegen Änderungen an der katholischen Lehre, aber dies dürfe nicht zur "Erlahmung" beim Reform-Elan führen. Eine Ermüdung sei angesichts von jährlich mehr als 300.000 Kirchenaustritten im Jahr und einer großen Glaubenskrise "unzulässig", betonte Bätzing.

Bode: "Wir spüren jetzt den Rückenwind der Weltsynode"

Zum Verfahren erklärte er, dass der Synodale Weg alles, was in Deutschland verändert werden könne, beschließen wolle. Themen, die nicht in Deutschland entschieden werden können, werde der Synodale Weg "in aller Demut auf die Ebene der Weltkirche tragen". Es gehe nicht um eine "billige Anpassung an den Zeitgeist", sondern darum, den Glauben in die heutige Zeit weiterzutragen, so Bätzing.

Der Vizepräsident des Synodalen Wegs, der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, fügte hinzu: "Wir spüren jetzt den Rückenwind der Weltsynode, die Papst Franziskus angestoßen hat." Viele der Eingaben aus ganzen Welt bestätigten die Stoßrichtung des Synodalen Wegs.

Reform der Kirche trotz Kritik aus Rom

Auch Johanna Müller, das mit 18 Jahren jüngste Mitglied der in Frankfurt tagenden Synodalversammlung, hält eine Reform der Kirche trotz der Kritik aus bestimmten Kreisen im Vatikan für dringend geboten. "Ich bin nach wie vor überzeugt, dass sich Kirche ändern muss", sagte Müller der Nachrichtenagentur dpa.

"Die Missbrauchskrise zeigt, dass wir in der katholischen Kirche ein großes Machtproblem haben." Johanna Müller

"Toxische Strukturen sowie eine rigide Sexualmoral"

"Toxische Strukturen sowie eine rigide Sexualmoral" würden sexuellen Missbrauch begünstigen, so Müller. "Eine andere Baustelle ist die Gleichberechtigung aller Menschen – das betrifft zum Beispiel die Dienste und Ämter in der Kirche."

Zum Störfeuer aus dem Vatikan sagte Müller: "Ich war genervt von dieser unsäglichen Art und Weise, mit Deutschland zu kommunizieren, und zugleich nicht wirklich überrascht." Der Synodale Weg sei im Kirchenrecht nicht vorgesehen, seine Beschlüsse seien nicht rechtswirksam, sondern müssten am Ende von den Bischöfen umgesetzt werden. "Dennoch werden Problemfelder bearbeitet und Strukturen sowie Grundsätze hinterfragt. Das ist vor dem Hintergrund der Missbrauchskrise zum einen unsere Pflicht und zum anderen ein wichtiger Beitrag zu Debatten, die in anderen Teilen der Weltkirche ganz ähnlich geführt werden."

Thomas Söding: "Linie weiter durchziehen"

Thomas Söding, ebenfalls Vizepräsident des Synodalen Weges, betont, Versuche, Weltsynode und den Synodalen Weg gegeneinander auszuspielen, seien gescheitert. Es gehe nun darum, die "Linie weiter durchzuziehen". Der Synodale Weg sei ein gutes Instrument, die kirchlichen Probleme nicht nur zu analysieren, sondern auch konkrete Lösungsvorschläge zu erarbeiten, so der Theologe und ZdK-Vizepräsident.

Abstimmung über konkrete Reformvorschläge

Mit dem ab Donnerstag stattfindenden vierten Treffen biegen die Debatten auf die Zielgerade ein. Es ist die letzte Möglichkeit, noch neue Texte einzubringen, außerdem könnten bereits neun Dokumente nach ausführlichen Beratungen am Ende beschlossen werden. Darunter befinden sich gleich sechs Handlungstexte, die konkrete Reformvorschläge für die katholische Kirche vorsehen.

Es geht dabei um mehr Mitbestimmung von Laien in den Diözesen und Pfarreien, die Einrichtung eines dauerhaften Gremiums, das den Synodalen Weg fortsetzt, die Möglichkeit für Priester zu heiraten sowie eine Stärkung von Frauen in der Kirche. Außerdem soll über eine Antrag zur Neubewertung von Homosexualität abgestimmt werden und darüber, dass die private Lebensgestaltung keinen Einfluss mehr auf das kirchliche Arbeitsverhältnis hat.