Trotz Verbots: Tausende protestieren in Berlin gegen Politik

Trotz eines Demonstrationsverbotes haben mehrere tausend Menschen am Samstag in Berlin gegen die Corona-Politik protestiert.

Demonstranten ohne Masken und Abstand

Dabei trug die Mehrheit keinen Mund-Nasen-Schutz und hielt die Abstandsregeln nicht ein. Weil das Berliner Regierungsviertel und die Straße des 17. Juni als ursprünglich geplanter Versammlungsort von der Polizei hermetisch abgeriegelt waren, zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten aus der "Querdenken"-Szene über Stunden weitgehend unbehelligt durch die Stadtteile Prenzlauer Berg und Mitte.

Hunderte Festnahmen, Dutzende Anzeigen

Später kam es dann zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. An der Lessingbrücke im Stadtteil Moabit versuchte die Menge, eine Polizeiabsperrung zu überrennen und in Richtung Siegessäule und Großer Stern durchzubrechen.

Die Polizei setzte Pfefferspray und andere "Zwangsmittel" ein, wie es hieß. Mehr als 100 Menschen wurden den Angaben zufolge vorübergehend festgenommen. Dutzende Strafanzeigen seien geschrieben worden.

"Querdenker": Wissenschaftler als Feindbild

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit über 2.000 Beamtinnen und Beamten im Einsatz, darunter Einsatzkräfte aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Ausgangspunkt des ungenehmigten Aufzugs war laut Polizei der Volkspark Friedrichshain. Dort hätten sich am Samstagvormittag mehrere tausend Menschen versammelt und seien dann losgelaufen. Vor der Berliner Charité in Berlin-Mitte skandierten die Teilnehmenden "Drosten raus!".

Geschätzt 500 "Querdenker" zogen auch über die Tauentzienstraße und Kurfürstendamm in der westlichen Berliner City. Am frühen Abend hielt die aus der "Querdenken"-Szene kommende Parteineugründung "Die Basis" mit etwa 2.000 Menschen am Leipziger Platz eine genehmigte Kundgebung ab. Auch hier wurden keine Masken getragen und Abstände nicht eingehalten.

Journalisten bedroht und behindert

Journalisten berichteten in den sozialen Netzwerken erneut von Behinderungen und Pöbeleien durch Demonstranten. "Wir wurden von Teilnehmenden einer 'Die Basis'-Kundgebung am Leipziger Platz massiv bedrängt und mussten Arbeit einstellen. Polizei vor Ort sagte uns, dass sie nur zu neunt sind und uns nicht schützen könne", twitterte die Beobachterplattform "Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus" (JFDA).

Für Sonntag wird mit weiteren illegalen Aufläufen gerechnet

Ein anderer Journalist berichtete auf Twitter, das am Vormittag Streamer sogenannter Alternativer Medien gefälschte Presseausweise verteilt haben. Die Berliner Versammlungsbehörde hatte die Demonstrationen mit der Begründung verboten, dass die Teilnehmer bewusst gegen die Hygieneregeln verstoßen wollen.

Bis auf eine Versammlung wurden alle Verbote vom Verwaltungsgericht Berlin am Freitagabend bestätigt. Für Sonntag wurde mit weiteren ungenehmigten Aufzügen gerechnet. Bereits am ersten Augustwochenende hatte die Berliner Polizei mehrere Demonstrationen der Gruppierung verboten. Trotzdem waren auch da Tausende Kritiker der Corona-Maßnahmen illegal durch die Stadt gezogen.

29. August 2020: 272 Verfahren als Folge

Vor genau einem Jahr hatten bei einer Demonstration von "Querdenken 711" am 29. August 2020 mit Zehntausenden Menschen einige hundert Demonstranten Absperrungen vor dem Reichstagsgebäude überwunden und waren die Außentreppe des Gebäudes hochgestürmt. Inzwischen wurden Tausende Stunden Videomaterial gesichtet und 272 Verfahren eingeleitet.