Trotz Verbots: Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Berlin

Oberverwaltungsgericht bestätigte Demo-Verbote

Die Berliner Polizei hatte für dieses Wochenende mehrere Demonstrationen verboten, weil sie Verstöße gegen die Hygieneauflagen befürchtete. Darunter ist auch eine Kundgebung der Initiative "Querdenken 711" aus Stuttgart, die für den Nachmittag ursprünglich 22.500 Teilnehmer angemeldet hatte. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte das Verbot am späten Samstagabend.

Eine Reihe anderer Veranstaltungen, die sich ihrem Titel zufolge teils ebenfalls gegen die Politik in der Corona-Pandemie richten, können dagegen stattfinden. So war am Olympischen Platz ein Autokorso geplant. Autokorsos hätten ein anderes Hygienekonzept, sagte die Polizeisprecherin. Zusätzlich seien Menschen zu Fuß dort hingeströmt, was als nicht zulässige Ersatzveranstaltung gewertet werde. Die Personen würden deshalb angehalten und etwa Personalien aufgenommen.

Kritik von Schäuble: "Nahezu unerträgliches Maß an Überheblichkeit"

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) kritisierte derweil die sogenannte Querdenker-Szene scharf: "Wenn weltweit praktisch alle Fachleute sagen, Corona ist gefährlich und Impfen hilft, wer hat dann eigentlich das Recht zu sagen: Ich bin aber klüger? Das ist für mich ein nahezu unerträgliches Maß an Überheblichkeit", sagte Schäuble im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Schäuble sagte dazu: "Meine Botschaft an diejenigen, die sich für Querdenker halten oder die Querdenker genannt werden: Bitte schauen Sie sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse an, lassen Sie sich nicht von billigen Parolen hinter die Fichte führen!" Schäuble ergänzte: "Auch bei den Querdenkern sollte die Betonung auf 'Denken' liegen und nicht auf 'Quer'."

Proteste in Frankreich

Auch in anderen Ländern wie in Frankreich kam es am Wochenende zu Proteste gegen die Corona-Regeln. In Frankreich gingen nach offiziellen Angaben mehr als 200.000 Menschen auf die Straßen. In Paris kam es zu Ausschreitungen. Drei Einsatzkräfte wurden laut Polizei verletzt. 19 Menschen wurden festgenommen.