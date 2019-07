Trotz Tierschutzgesetz: Schweine mit kupierten Ringelschwänzen

In fast allen deutschen Schweineställen werden den Ferkeln in den ersten Lebenstagen die Schwänze abgeschnitten, damit sich die Tiere später nicht gegenseitig aus Langeweile und Agressivität die Schwänze abbeißen. Tierschützer kritisieren das. Landwirte argumentieren, das sei aktiver Tierschutz, man schütze die Schweine vor Verletzungen und Schmerzen.

Deutsches Tierschutzgesetz erlaubt Schwänze kupieren

Im Deutschen Tierschutzgesetz steht: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen." Warum also werden Schweineschwänze kupiert? Das Gesetz lässt Ausnahmen zu: Ferkeln darf innerhalb der ersten vier Lebenstage ohne Betäubung der Schwanz abgeschnitten werden.

Dieses Schwänzekupieren wird weltweit praktiziert, in vielen Ländern außerhalb Europas wird über Tierschutz gar nicht diskutiert. In Europa ist das Schwanzkürzen in der Schweiz, Finnland und Schweden verboten, in allen anderen Ländern erlaubt.

Tierwohl: Warum gibt es das Schwanzbeißen?

Schwanz-Kannibalismus ist eine sehr schmerzhafte Verhaltensstörung. Für die Tiere bedeutet es große Schmerzen, wenn Artgenossen wochenlang auf ihren Schwänzen rum kauen, bis alles blutig ist und nahezu nichts mehr da ist. Landwirte und Tierärzte berichten: Fängt erst mal ein Schwein in einer Gruppe zu beißen an, gibt es oft einen regelrechten Blutrausch und die Beißer werden immer mehr.

Der Schweinestall im Agrarbildungszentrum Triesdorf ist einer von zehn deutschen Demonstrationsbetrieben für mehr Tierwohl in der Schweinehaltung. Dort versucht man, den Schweinen die Ringelschwänze dran zu lassen. Landwirtschaftsmeister Roberto Kurt beobachtet ganz selten Schwanzbeißer im Stall, trotz Spaltenbodens. Die Tiere bekommen Spielzeug wie Jutesäcke, Hanfseile und große Bälle. Aber Schweine sind anspruchsvoll: "Wir müssen die Jutesäcke immer wieder austauschen, damit immer wieder ein neuer Geruch dran ist. Nur dann wird es den Tieren nicht langweilig."

Seit Jahrzehnten wird auch getestet, ob die Tiere auf Stroh entspannter und weniger aggressiv sind als auf nackten Betonspaltenböden.

Zwei Mal wöchentlich wird in die Buchten eine dicke Auflage an frischem Stroh eingestreut. Lässt sich damit das Schwanzbeißen vermeiden?

"Bei unseren Zuchtsauen lassen wir die Schwänze lang, sie werden nicht kupiert. Es kommt aber vor, dass auch hier im Stroh die Schwänze angeknabbert werden. Nicht viel, aber es kommt vor." Roberto Kurth

Fakt ist aber: Schwanzbeißen und auch andere Verletzungen wie Ohrenbeißen nehmen ab, wenn die Tiere in Stroh oder in Stroh mit Sägemehl wühlen können.

Nationaler Aktionsplan Kupierverzicht

Die EU hat alle Mitgliedsstaaten aufgefordert, Strategien zu erarbeiten, dass irgendwann auf das Kupieren verzichtet werden kann. In Deutschland ist am 1. Juli 2019 der "Nationale Aktionsplan Kupierverzicht" in Kraft getreten. Der Landwirt muss nun in einer sogenannte Tierhaltererklärung nachweisen, dass er aufgrund der Rahmenbedingungen in seinem Betrieb derzeit nicht auf das Kupieren verzichten kann. Er muss die Bissverletzungen dokumentieren und mit seinem Tierarzt nach Lösungen suchen - sehr theoretische Vorgaben. Dr. Andreas Palzer, Fachtierarzt für Schweine in Scheidegg im Landkreis Lindau und Mitglied diverser Arbeitsgruppen, zum Thema Kupierverzicht auf bayerischer, deutscher und EU-Ebene: "Der Aktionsplan ist nicht von Sachverstand geprägt, weil man zu wenig auf die Tierärzte gehört hat. Aber es ist ein erster Schritt, um Informationen zu sammeln und die Landwirte zu motivieren."

Die Wissenschaft sucht nach Lösungen

Seit Jahrzehnten suchen Wissenschaftler nach Alternativen zum Kupieren. Es gibt Versuche, den Tieren Magnesium oder Brennnesseln zu füttern, damit sie nicht aggressiv werden. Oder mehr Licht in die Ställe zu bringen. Manche Landwirte berichten von positiven Ergebnissen, wissenschaftliche Beweise gibt es dafür noch nicht. Die Forschung beschäftigt sich seit langem schon mit der Genetik. Vorläufiges Ergebnis: Verschiedene Züchtungslinien, unabhängig von der Rasse, beißen weniger, andere mehr.

Mittlerweile weiß man auch, wenn man den Tieren zu wenig Rohproteine füttert, fangen sie mit dem Schwanzbeißen an. Dr. Andreas Palzer: "Die Tiere brauchen die Proteine für ihre Zufriedenheit." Das Problem: Schweine verursachen Emissionen. Um den Ammoniak-Ausstoß zu vermindern, wird es voraussichtlich ab 2020 Vorschriften geben, Schweinen in Tierwohl-Offenställen weniger Rohproteine zu füttern. Klimaschutz gegen Tierschutz!

Beißen Bioschweine nicht?

In Dänemark hat man groß angelegte Studien gemacht mit Millionen von Tieren. Fachtierarzt Dr. Andreas Palzer: "Das Ergebnis war, die biologisch-dynamischen Freilandschweine hatten mehr verbissene Schwänze als die konventionell gehaltenen Tiere. In der Schweiz, Finnland und Schweden, wo das Kupieren verboten ist, funktioniert es teilweise gut, weil man dort andere Haltungssysteme hat. Es gibt aber auch Ställe in der Schweiz, in denen bis zu 30 Prozent der Tiere abgebissene Schwänze haben."

Der Ringelschwanz: Gradmesser für gute Laune

Warum hat die Natur Schweine überhaupt mit einem Ringelschwanz ausgestattet? Laut Verhaltensforschern sieht man am Schwanz, ob es einem Schwein gut geht oder nicht. Ist der Schwanz nicht geringelt, kann das bedeuten, dass eine Krankheit im Anflug ist. Außerdem ist er hilfreich gegen lästige Fliegen. Beim Kupieren darf nur ein Drittel des Schwanzes gekürzt werden, mit einem sogenannten Heißschneidegerät. Scheren und Seitenschneider als Werkzeug sind verboten.