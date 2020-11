Trotz Teil-Lockdown: Tausende bei "Querdenken"-Demo in Leipzig

Zugelassen zur Demo waren eigentlich nur 16.000 Teilnehmer. Mund-Nasen-Bedeckungen wurden laut Stadt nur vereinzelt getragen, der vorgeschriebene Mindestabstand sei außerdem meist nicht eingehalten worden.

Juristisches Tauziehen bereits im Vorfeld

Wegen des großen Zulaufs wurde die Versammlungsfläche der "Querdenken"-Kundgebung am Mittag deutlich erweitert. Menschen saßen auf Picknickdecken und Klappstühlen auf der Straße. Einige sangen oder meditieren, während Tausende zur Demonstration strömen. Unter ihnen Familien mit Säuglingen, Schüler, Studenten. Auch mutmaßliche Rechtsextremisten mischten sich unter die Massen.

Vorausgegangen war der Kundgebung ein juristisches Tauziehen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen hatte die Kundgebung in der City erst am Samstagmorgen genehmigt. Die Stadt Leipzig hatte der "Querdenken"-Bewegung aus Infektionsschutzgründen eigentlich einen Platz an der Neuen Messe zuweisen wollen, außerhalb des Zentrums.

Das Verwaltungsgericht Leipzig hatte dies bestätigt, das OVG entschied aber anders, sodass die Demo letztendlich doch in der Leipziger Innenstadt stattfinden konnte.

Polizei verhinderte Aufeinandertreffen mit Gegendemonstranten

Neben den Gegnern der Corona-Regelungen demonstrierten auch einige Maßnahmen-Befürworter am Nachmittag in Leipzig. Unter anderem das Bündnis "Leipzig nimmt Platz" hatte zu Gegenprotesten aufgerufen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Immer wieder mussten die Beamten wegen kleinerer Zusammenstöße eingreifen. Als Teilnehmer der "Querdenken"-Demonstration die Gegenproteste auf dem Weg zur Kundgebung passierten, stellte sich die Polizei zwischen die Parteien.

Ausschreitungen bei Auflösung der Demo

Insgesamt sei die Demonstration gegen die Corona-Politik der Bundesregierung friedlich verlaufen, sagt Olaf Hoppe von der Leipziger Polizei. Nur bei der Auflösung der Demo sei es zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Tausende widersetzten sich dem Appell der Beamten und marschierten nach dem offiziellen Ende am Samstagabend auf dem Innenstadtring. Wenige Polizisten begleiteten den Zug.

Einige Aktivisten zündeten Böller und Raketen. Am Hauptbahnhof kam es zu kleineren Schlägereien zwischen Teilnehmern der Demo und Gegendemonstranten, Polizisten gingen dazwischen. Auf Twitter berichtete die Polizei von Angriffen auf die Einsatzkräfte. "Wiederholt werden Einsatzkräfte in #Leipzig attackiert. Unterlassen Sie das Zünden von Pyrotechnik und den Bewurf mit Gegenständen!" Gegen Straftäter werde man konsequent vorgehen.