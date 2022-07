Trotz Rücktrittswelle: Boris Johnson will weitermachen

Ungeachtet der jüngsten Rücktritte mehrerer Minister und Staatssekretäre will der britische Premierminister Boris Johnson seine Regierungsarbeit fortsetzen. In Krisenzeiten solle eine Regierung nicht abtreten, sagte Johnson bei einer mit Spannung erwarteten Fragerunde im britischen Parlament. "Wir haben einen Plan und treiben ihn voran." Seine Aufgabe sei es, weiterzumachen.

Auf die Frage von Abgeordneten, unter welchen Umständen er zurücktreten würde, sagte der konservative Politiker: Wenn er das Gefühl hätte, dass die Regierung nicht weitermachen könne. Johnson verwies darauf, dass erst am Mittwoch eine große Steuersenkung für Familien in Kraft getreten sei. "Heute ist ein wichtiger Tag", sagte Johnson.

Ex-Minister ruft Kabinett indirekt zu Johnsons Sturz auf

Aus Protest gegen Johnsons Amtsführung waren am Dienstagabend Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid zurückgetreten. Am Mittwoch folgten weitere Rücktritte, mehr als ein Dutzend Regierungsmitglieder legten ihre Posten nieder, unter ihnen Familien-Staatssekretär Will Quince und Schul-Staatssekretär Robin Walker.

Javid rief seine ehemaligen Kabinettskollegen indirekt dazu auf, Johnson zu stürzen. "Diejenigen von uns, die in einer Position dazu sind, haben die Verantwortung, etwas zu ändern", sagte der Ex-Minister im Parlament. Lange habe er den Beteuerungen Johnsons geglaubt, dass alle Regeln in der Downing Street eingehalten worden seien. "Irgendwann kommt der Punkt, an dem es genug ist. Ich denke, dieser Punkt ist jetzt erreicht."

Rücktrittswelle nach Skandal um Pincher

Sunaks und Javids Rücktritte erfolgten wenige Minuten, nachdem Johnson sich dafür entschuldigt hatte, einen unter dem Verdacht der sexuellen Belästigung stehenden Tory-Politiker zum stellvertretenden Parlamentarischen Geschäftsführer gemacht zu haben. Chris Pincher war Ende vergangener Woche von diesem Posten zurückgetreten, nachdem er zwei Männer sexuell belästigt hatte.

Dabei wurde bekannt, dass Johnson bereits 2019 über Vorwürfe gegen Pincher informiert worden war. Johnson hatte dies zunächst dementieren lassen, es dann aber doch einräumen müssen und versichert, er habe diese Tatsache "vergessen". Über Pinchers Ernennung sagte Johnson vor Journalisten: "Ich denke, es war ein Fehler, und ich entschuldige mich dafür."

Vorerst kein Misstrauensvotum möglich

Johnsons konservative Regierungspartei war in den vergangenen Monaten bereits von einer ganzen Reihe von Sexskandalen erschüttert worden. Wegen der Affäre um alkoholgeschwängerte Partys am Regierungssitz während des Corona-Lockdowns musste sich Johnson Anfang Juni einem parteiinternen Misstrauensvotum stellen. Er überstand es, aber immerhin 148 der 359 konservativen Unterhausabgeordneten stimmten gegen ihn.

Laut den parteiinternen Regeln darf nun ein Jahr lang kein weiteres Misstrauensvotum gegen Johnson angestrengt werden. Ein einflussreicher Ausschuss namens "1922 Committee" aus Tory-Abgeordneten ohne Ministerrang will diese Regelung Berichten zufolge aber ändern.