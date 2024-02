Trotz Protesten: Netanjahu beharrt auf Militäroffensive in Rafah

Trotz deutlicher Warnungen aus dem Ausland und anhaltender Proteste im Land bleibt Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unnachgiebig: Wer Israel zum Verzicht auf die Offensive auffordere, verlange im Grunde genommen, dass Israel "den Krieg" gegen die radikalislamische Hamas "verlieren" solle, so Netanjahu. Am Sonntag setzte das israelische Militär seinen Einsatz im Nasser-Krankenhaus in der Stadt Chan Junis fort.

Netanjahu fügte bei der im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz hinzu, die Offensive werde auch im Falle einer Vereinbarung mit der Hamas über eine Freilassung der israelischen Geiseln stattfinden. Selbst wenn eine solche Einigung erzielt werde, "werden wir in Rafah einrücken", sagte der Regierungschef. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte schon in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass sie eine humanitäre Katastrophe in der mit Geflüchteten überfüllten Stadt befürchte.

Rund 1,4 Millionen Flüchtlinge auf engstem Raum

In Rafah an der Grenze zu Ägypten haben inzwischen rund 1,4 Millionen Palästinenser Zuflucht vor den Kämpfen gesucht. Etliche Länder, darunter auch Israels engster Verbündeter USA, fordern daher einen Verzicht auf die Offensive. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi bekräftigte in einem Telefonat mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Sonntag, dass er jegliche "Zwangsumsiedlung" von Menschen aus dem Gazastreifen nach Ägypten ablehne.

Angeblich 127 Tote in 24 Stunden

In Rafah und in der im Zentrum des Gazastreifens gelegenen Stadt Deir al-Balah wurden nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa bei Angriffen in der Nacht zum Sonntag mindestens zehn Menschen getötet. Im gesamten Gazastreifen seien in den vergangenen 24 Stunden 127 Menschen getötet worden, erklärte das Hamas-Gesundheitsministerium am Sonntag.

Karte: Die militärische Lage im Gazastreifen