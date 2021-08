Trotz Kämpfen: Seehofer will nach Afghanistan abschieben

Trotz des jüngsten Vormarschs der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan hält Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an Abschiebungen in das Land fest. "Wir verhandeln gerade mit Afghanistan, damit wir Straftäter weiterhin dorthin abschieben können", sagte er der "Bild am Sonntag". "Wie will man denn verantworten, dass Straftäter nicht mehr in ihr Heimatland zurückgeführt werden können?" Seehofer erwähnte zudem Möglichkeiten, um "die freiwillige Ausreise noch zu verstärken". Wenn ein Inhaftierter etwa einen Teil seiner Strafe erlassen bekomme, reise er möglicherweise freiwillig aus.

Seehofer: Mehr Abschiebungen nach Corona

Nach dem Ende der Pandemie will Seehofer demnach die Zahl der Abschiebungen wieder deutlich erhöhen. "Die Corona-Zeit war nicht die Zeit für Abschiebungen. Da hat jedes Land auf dieser Welt Angst vor eingeschleppten Infektionen", sagte der CSU-Politiker. "Wir werden das nach Corona wieder deutlich steigern".

Auch Lindner gegen pauschalen Abschiebestopp

Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sprach sich gegen einen pauschalen Abschiebestopp aus. "Gefährder und Straftäter dürfen sich bei uns nicht sicher fühlen, sie müssen aus Deutschland in ihr Heimatland abgeschoben werden", sagte Lindner der dpa. Er reagierte auf entsprechende Forderungen des Grünen Ko-Vorsitzenden Robert Habeck.

"Die Motive der Grünen mögen nobel sein, die praktischen Konsequenzen für unser Land hat Herr Habeck aber nicht zu Ende gedacht", warnte Lindner. "Angesichts der sensiblen Lage in Afghanistan darf durch solche Äußerungen kein falsches Signal an die Schlepperkriminalität gesendet werden."

Grüne kritisieren Bundesregierung

Die Grünen hatten zuletzt angesichts zahlreicher Offensiven der Taliban auf ein Ende der Abschiebungen nach Afghanistan gepocht. Die Bundesregierung tue weiterhin so, als wäre in Afghanistan "nichts geschehen", kritisierte Grünen-Chef Robert Habeck Lage-Einschätzungen des Auswärtigen Amts vom Juli.

Am Samstag hatten Vertreter von Kommunen vor einem neuen Flüchtlingsdrama gewarnt. "Den bedrohten Menschen in Afghanistan muss dringend im Land selbst oder in der Region geholfen werden", sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Deutschen Landkreistages, Kay Ruge, der "FAS".

Raketen treffen Flughafen von Kandahar

Unterdessen wurde gemeldet, dass der Flughafen in der südafghanischen Stadt Kandahar von mehreren Raketen getroffen wurde. Wie Flughafenleiter Massud Paschtun der Nachrichtenagentur AFP sagte, schlugen mindestens drei Geschosse am Samstagabend auf dem Flughafen ein. Zwei davon trafen demnach die Landebahn. Alle Flüge seien gestrichen worden. Berichte über Opfer gebe es nicht.