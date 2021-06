Trotz Delta-Variante: Großbritannien weiter auf Lockerungskurs

Es sind Zahlen, die erstmals erahnen lassen, wie groß das Ansteckungsrisiko mit der Delta-Variante bei Fußball-Großereignissen sein könnte. Die schottische Behörde Public Health Scotland hat zusammengetragen, wie viele Fußball-Fans aus Schottland sich bei der Reise zum Spiel Schottland gegen England am 18. Juni oder beim Public Viewing angesteckt haben könnten: knapp 2.000, lautet die Bilanz.

Großbritannien kennt sich aus mit Großereignissen unter Covid-Bedingungen, seit April werden Test-Veranstaltungen wie Konzerte und Theater-Besuche durchgeführt. Bislang war die Zahl der Ansteckungen jedoch sehr gering. Möglicherweise auch, weil die Delta-Variante im April und Mai noch nicht vorherrschend war. Die jüngsten Zahlen könnten belegen, dass die Delta-Variante bei solchen Großereignissen für höhere Infektionszahlen sorgt.

Johnson setzt auf Impfkampagne

Die Regierung Johnson hält jedoch unbeirrt am Lockerungskurs fest. Im Unterhaus verteidigte Johnson gestern den Rücktritt seines Gesundheitsministers, der eng umschlungen mit seiner Assistentin fotografiert worden war und Abstandsregeln missachtet hatte. Johnson hatte ihn zunächst gedeckt, was die Opposition kritisierte. In der Debatte wiederholte der Premierminister sein wichtigstes Argument derzeit: Großbritannien erlebe die erfolgreichste Impfkampagne weltweit.

Die Impfungen müssten weiter schnell durchgeführt werden, ausgerichtet auf den 19. Juli. Darauf komme es an. An dem Tag sollen die letzten noch bestehenden Restriktionen wahrscheinlich fallen. Und das bei derzeit deutlich steigenden Infektionszahlen.

Inzidenzen zwischen 60 und 500

Am Mittwoch meldeten die Behörden über 20.000 (20.479) Fälle an einem Tag. Die Inzidenz liegt in London bei Werten zwischen 60 und 150, in einigen Teilen von Nordengland und Schottland bei über 500. Zahlreiche Schulen mussten wegen Covid-Infektionen geschlossen werden. Die Krankheit breitet sich offenbar bei Kindern und Jugendlichen aus, da sie selten geimpft sind.

Der oberste Gesundheitsberater für die Regierung, Chris Whittey, soll am Montag in der Runde der Minister gesagt haben, dass der starke Anstieg von Infektionen nicht zu weiteren Krankenhauseinweisungen geführt habe. Er hält weitere Erleichterungen ab dem 19. Juli für vertretbar.

Wenn diese Verbindung zwischen hohen Infektionszahlen und vielen Krankenhauseinweisungen durch die Impfungen gelöst worden sein sollte, wäre das eine gute Nachricht. Im Vereinigten Königreich haben knapp 68 Prozent der Menschen die erste Impfung erhalten, knapp 50 Prozent die zweite. Doch andere Experten sind zurückhaltender und befürchten, dass es für solche Einschätzungen noch zu früh ist.

Wimbledon vor ausverkauften Rängen

Beim Tennisturnier in Wimbledon sollen bei den Halbfinals und bei den Finals in den kommenden Tagen alle Zuschauerplätze belegt sein. Die Veranstaltung gilt als Test-Event. Die Regierung erhofft sich Informationen darüber, ob solche Ereignisse zu hohen Ansteckungen führen. Besucher müssen beispielsweise einen negativen Corona-Test vorweisen.

Johnson setzt weiterhin voll auf das Impfprogramm und vor allem auf ein Ende der Maßnahmen zur Beschränkung der Corona-Pandemie.