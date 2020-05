vor 41 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Trotz Corona: Es gibt einen Weg aus der Plastik-Falle

Die Corona-Maßnahmen haben eine große Menge an Plastik-Müll zur Folge. In Einweggeschirr verpacktes Essen zum Mitnehmen, Lebensmittel in Plastik und Wegwerfkarten im Restaurant. Es gibt aber Lösungen.