26.01.2021, 13:48 Uhr

Trotz Corona: Ansturm auf Tiroler Ski-Ort St. Anton

Am Wochenende sind offenbar viele junge Menschen nach St. Anton am Arlberg gereist - offiziell als Arbeitskräfte. Glaubwürdig scheint das nicht zu sein, Bürgermeister Mall ist alarmiert. Die Polizei will deshalb stärker kontrollieren.