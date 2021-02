Trotz britischer Mutation: Die Schweden genießen ihre Skiferien

Soweit die Theorie: Bisherige Erfahrungen mit Skiurlaubern zeigen allerdings eher gegenteiliges, nämlich sehr geselliges Verhalten. Die Schweden müssen sich in den diesjährigen Sportferien also extrem zusammenreißen und auf alles verzichten, was sonst vor und nach dem Skifahren Spaß macht. Der Staat verlässt sich darauf - und die Gastgeber freuen sich über das Geschäft. Sofie Andersson leitet das des Skiresort Fjätervålen in Dalarna. "Die gesamte Saison ist fantastisch“, sagt sie. "Ski- und Osterferien sind komplett ausgebucht.“

Nicht ganz so happy ist dagegen Anders Lindblom. Er ist als Arzt für den Seuchenschutz in Dalarna verantwortlich: "Wir sehen derzeit einen Anstieg der Infektionen hier. Deshalb ist es wichtig, dass man sich an die Regeln hält. So minimiert man das Risiko, aber ganz ausschließen kann man es nie."