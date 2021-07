Windkraft-Ausbau kommt nur langsam voran - Bayern im Schlussfeld

Mehr Strom aus Wind. Das ist die Forderung vom deutschen Bundesverband für Windenergie (BWE). Erreicht werden soll dieses Ziel durch einen deutlich schnelleren Ausbau von Windrädern in Deutschland. Verbandspräsident Hermann Albers sieht dabei vor allem den Süden der Republik in der Pflicht. "Der Masseträger Wind werde auch in Baden-Württemberg und Bayern unverzichtbar sein", erklärte Albers in einer Mitteilung. Die beiden Länder müssten mehr Flächen bereitstellen.

Strengere Klimavorgaben würden Ausbau voraussetzen

Dabei ist die Verbreitung von Windkraftanlagen - zumindest im Bundesgebiet - zuletzt bereits schon stark gestiegen. Im ersten Halbjahr 2021 sind laut Verbandsangaben 240 neue Windräder an Land mit einer Leistung von rund 970 Megawatt gebaut worden. Dies sei bereits mehr als im gesamten Krisenjahr 2019 und liege noch gut 60 Prozent über den Vorjahreswerten, so BWE-Präsident Albers. Für ihn sei damit die Talsohle durchschritten. Trotzdem bleibe der Ausbau von Windenergie in Deutschland ein steiniger Weg, den es dringend zu ebnen gelte.

Albers verwies darauf, dass für die neuen EU-Klimaziele der Ausbau noch einmal deutlich beschleunigt werden müsse. Auch der steigende Strombedarf durch die Elektrifizierung des Straßenverkehrs mache diese Entwicklung notwendig. Bereits die jetzigen Vorgaben sähen eine jährliche neue Leistung von 4.000 Megawatt vor. Für 2021 seien aber nur 2.200 bis 2.400 Megawatt zu erwarten. Insgesamt drehen sich in Deutschland an Land inzwischen fast 30.000 Windräder.

Neue Windparks leiden unter hohem Bürokratieaufwand

Allerdings werden auch Anlagen abgerissen. Abzüglich dieser liegt der Netto-Zubau so im ersten Halbjahr auch nur bei 831 Megawatt. Die Branche beklagt seit längerem, dass die Regelungen für den Ersatz alter Windparks unzureichend sind. Neue Windparks stoßen zudem häufig auf Widerstand von Anwohnern und müssen langwierige Genehmigungsprozesse durchlaufen. Versuche der großen Koalition, diese zu beschleunigen, hatten nur beschränkten Erfolg. Union und SPD konnten sich auch nicht auf neue Ausbauziele für Wind- und Solarenergie bis 2030 angesichts der neuen Klimaziele verständigen. Das Tempo beim Ökostrom gilt auch als entscheidend für das Tempo beim Kohleausstieg.

Bayern bei Windkraft im Schlussfeld

In Bayern ist man beim Ausbau der Windenergie an Land weit abgeschlagen. Im ersten Halbjahr entfielen nur zwei Prozent der bundesweit neu gebauten Leistung auf den Freistaat, wie aus Zahlen der Branchenverbände Bundesverband Windenergie sowie VDMA Power Systems hervorgeht. Konkret wurden im Freistaat sieben Anlagen auf und eine abgebaut. Unterm Strich stieg die Leistung in Bayern damit um 23 Megawatt. Damit liegt Bayern als größtes Bundesland auf dem elften Platz beim Zubau von Windenergie. Weniger gab es nur in den drei Stadtstaaten, dem Saarland und Sachsen.

BWE-Präsident Albers forderte verbindliche Ziele, damit zwei Prozent der Fläche in den Ländern für die Windenergie genutzt wird. Viele Länder seien davon noch weit entfernt. Zudem kritisierte er die 10-H-Regel in Bayern - diese besagt, dass ein Windrad grundsätzlich mindestens das Zehnfache seiner Höhe von einer Wohnbebauung entfernt sein muss. Das bedeutet konkret: wenn ein Windrad 200 Meter hoch ist, muss die Wohnbebauung mindestens 2 Kilometer weg sein. Das ist eine deutlich strengere Vorschrift als in anderen Ländern.

Freistaat will an 10-H-Regelung festhalten

Änderungsbedarf sieht man bei der bayerischen Staatsregierung nicht. Hier legt man den Fokus eher auf Solaranlagen, um die strengen Klimaziele von Bund, Land und der EU einzuhalten. Die zuständige Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) betonte vor Kurzem, dass sich der Freistaat standortbedingt nicht für Windkraft eignen würde. "Für uns ist eher Sonne und Photovoltaik wichtig", so Schreyer.