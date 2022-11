Trotz Änderungen: Merz weiter strikt gegen Bürgergeld

Kretschmer nennt Bürgergeld einen "Fehler"

Zuvor hatten auch andere CDU-Politiker am Wochenende ihre Kritik am Bürgergeld wiederholt, unter anderem der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer. "Das Bürgergeld in der jetzigen Form ist ein Fehler, und deswegen können wir dem als Freistaat Sachsen auch nicht zustimmen", hatte Kretschmer am Samstag bei einem Landesparteitag betont.

Das Bürgergeld soll nach den Plänen der Bundesregierung zum 1. Januar die bisherige Grundsicherung Hartz IV ablösen. Ziel ist es, Betroffene in die Lage zu versetzen, sich stärker auf Weiterbildung und Arbeitssuche konzentrieren zu können. Sie sollen dafür vom Jobcenter weniger unter Druck gesetzt werden. Die Regelsätze der Grundsicherung sollen zudem um rund 50 Euro pro Monat steigen.

Änderungen am Entwurf

Am Freitag waren Änderungen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP am Entwurf bekannt geworden. Die Ampelfraktionen hofften, damit die Kritiker auf Seiten von CDU und CSU besänftigen zu können. Unter anderem hatten die Fraktionen Verschärfungen bei der zweijährigen Karenzzeit - einer Art Schonzeit mit milderen Regelungen - erarbeitet.

Von den unionsgeführten Ländern und ihrem Votum im Bundesrat hängt die Einführung des Bürgergelds zum 1. Januar ab. Die Union hatte wegen diverser Kritikpunkte damit gedroht, die Sozialreform in der Länderkammer zu blockieren. Auch nach der Überarbeitung des Entwurfs zeichnet sich zunächst kein Kompromiss ab.