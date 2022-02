Trotz Absage: Ukraine schickt Wunschliste für "defensive" Waffen

Mit ihrer offiziellen Bitte um Waffenlieferungen setzt die Ukraine die Bundesregierung erneut unter Druck. Denn Bundeskanzler Scholz hat der Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine schon eine klare Absage erteilt.

Deutschland liefert 5.000 militärische Helme an die Ukraine

Deutschland hat der Ukraine im Konflikt mit Russland bislang 5.000 militärische Helme versprochen, außerdem Unterstützung beim Aufbau eines Feldlazaretts und finanzielle Hilfe. In ihrem neuen Schreiben bittet die Ukraine die Bundesregierung konkret um bestimmte Waffen unter anderem um Raketensysteme zur Flugabwehr, Anti-Drohnen-Gewehre, elektronische Ortungssysteme, Nachtsichtgeräte, Roboter zur Minenräumung und Munition für Maschinenkanonen.

Ukraine bittet um defensive Waffen

Das Schreiben der ukrainischen Botschaft ist ans Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium adressiert und liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. In dem Brief spricht die ukrainische Regierung von einer akuten Kriegsgefahr, die auch von der Bundesregierung ernst genommen werden sollte. Angesichts einer steigenden russischen Bedrohung bitte man um unverzügliche Hilfeleistung bei der Anschaffung dieser Waffensysteme. Die defensiver Natur seien.

Deutschland schließt Waffenlieferungen bisher aus

Die Bundesregierung hat Waffenlieferungen an die Ukraine bisher ausgeschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wies entsprechende Forderungen erst am Mittwochabend im ZDF-"heute journal" zurück. Von der Ukraine und östlichen Nato-Bündnispartnern wurde diese Haltung zuletzt deutlich kritisiert.

Waffenlieferungen aus USA

Unterdessen testet das ukrainische Militär kürzlich aus den USA gelieferte Waffen. Bei dem Manöver im Westen des Landes kamen Panzerabwehrraketen und andere Rüstungsgüter zum Einsatz, die zu einem insgesamt 200 Millionen Dollar schweren Militärhilfe-Paket der USA gehören. Diese Waffen würden dabei helfen, Militärfahrzeuge zu stoppen, sagte ein Sprecher des ukrainischen Militärs. Die Ukraine erwartet schon bald die nächsten Lieferungen aus den USA.

Deutschland sucht diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt

Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wollen in der kommenden Woche mit diplomatischen Besuchen im angespannten Konflikt vermitteln. Baerbock trifft am Montag in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie Außenminister Dmytro Kuleba. Am Dienstag wird sie die Frontlinie zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass besuchen.

Scholz hat für den 14. Februar eine Reise nach Kiew geplant, einen Tag später will er den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Bereits an diesem Sonntag bricht Scholz zu einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden nach Washington auf.